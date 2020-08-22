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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

أولياء أمور يطالبون بامتحان ورقي في الثانوية.. والتعليم ترد

السبت 22/أغسطس/2020 - 09:18 م
طلاب الثانوية الأزهرية
طلاب الثانوية الأزهرية
نورهان عبدالرحمن
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طالب عدد من أولياء أمور طلاب الثانوية التراكمية، تلافي أزمات الامتحانات الإلكترونية، التي مر بها أولادهم العامين السابقين، خاصة أن الصف الثالث الثانوي هو عام مصيري لهؤلاء الطلاب.

وقال محمد شاكر أدمن جروب أبطال الثانوية التراكمية، لـ"الدستور" إن هناك العديد من المشاكل فى استخدام التابلت بالامتحانات، خاصة أن الطلبة في الامتحانات السابقة عانت الأمرين في الإجابة على الأسئلة المقالية، بالإضافة إلى عجز الطلاب عن استخدام القلم في الكتابة، مما أدى إلى البطء الشديد في الكتابة، وأثر ذلك بالسلب على الطالب وضياع الوقت والجهد أثناء الامتحان، بالإضافة الى الأضرار الخاصة بالتصحيح والتزام المصحح بنموذج الإجابة؛ مما يؤدى إلى ظلم الطالب نتيجة استهلاك وقت أطول في الكتابة، مطالبا أن يكون الامتحان ورقيا للتخلص من مشاكل التابلت المتوقعة في الامتحان.

بينما قالت رحمة على ولى أمر، إن سؤال التعبير لا يسمح بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب لأن ملكة الإبداع والكتابة والتعبير غير متوفرة بين الطلاب، وخاصة أن تصحيح سؤال التعبير يخضع لأهواء المصحح، كذلك كتابة موضوع التعبير على التاب يستغرق وقتا طويلا؛ لأن معظم الطلبة غير مدربين على كتابة الحروف، خاصة أن مادة اللغة العربية كمادة طويلة بها كذا فرع وتحتاج إلى كل دقيقة وإلى التركيز الشديد، لذلك نرغب أن يكون الامتحان ورقيا.

من جانبه قال محمود مصطفي طالب بالصف الثالث الثانوي دفعة ٢٠٢١: لم أتعامل بالتابلت إلا فقط وقت الامتحان، أما باقي العام فهو في الدولاب لا أفتحه إلا إذا كان هناك تحميل برامج إضافية من بنك المعرفة، ولم أستطع التوصل إليه بسهولة.

وأكد الطالب، أنه يعاني من صعوبة في الكتابة باستخدام القلم الإلكتروني، أو برنامج كتابة الامتحان أي منهما محتاج للتغيير، موضحا أنه عانى من ضعف الإنترنت في وقت الامتحان.

وأضاف: أن هناك إجابات تشبه بعضها جدا في نظام الأسئلة الجديدة، مما يؤدي إلى المعاناة بسبب التردد.. وأنهى حديثه قائلا: «أنا تايه وخايف وأتمنى السنة تعدي كفاية علينا الضغط العصبي».

وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه ما زالت خطة الثانوية العامة للعام الجديد تحت الدراسة، وفور اتضاح الرؤية، سيتم الإعلان عن شكل الأسئلة كاملة، لجميع الطلاب، قبل البدء فى العام الدراسي.

وأكدت المصدر، فى تصريحات خاصة، أنه سيتم تدريب الطلاب على شكل الاختبارات للتعريف على شكل النظام والأسئلة، وكيفية الإجابة على الأسئلة المقالية واستخدام القلم الإلكتروني.

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