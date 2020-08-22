طريقة عمل البطاطس المهروسة

المكونات:

طريقة التحضير:

طريقة أخرى للبطاطس المهروسة بالبيض:

طريقة التحضير:

يفضل الكثير تناول البطاطس مقلية، ولكن البعض يفضل تناولها مهروسة مع البيض، ولكن لتنفيذها باحترافية يجب اتباع بعض الطرق في طهيها، ولذلك نقدم لكم طريقة عملها بحسب موقع "كوك باد".- 3 بطاطس مسلوقة- 2 بيض- معلقة سمنة- ملح- فلفل- كمونتغسل البطاطس جيدا، وتوضع على النار لتسلق ثم تصفي من الماء وتهرس.وفي طاسة يوضح بها السمن وتترك حتى تسيح وينزل بالبيض المسلوق أيضًا ليقلى، ثم توضع البطاطس المهروسة، ويقلب جيدًا، ويضاف لها الملح والفلفل والكمون.- 2 بطاطس- 4 حبات توم- القليل من الزيت أو السمنة- 2 بيض- بهارات حسب الرغبة- كوب صغير زيت- 2 طماطم- 2 فلفل ألوان وفلفل أخضرتوضع المقلاة على نار هادئة ثم يوضع بها الزيت أو السمنة، وبها الثوم، وتقلب ويوضع معها البطاطس المهروسة جيدًا، ثم يوضع البيض والبهارات ويقلب الخليط جيدًا حتى يندمج لمدة لا تقل عن دقيقتين.يطفيء النار وتزين البطاطس بالطماطم والفلفل وزين النكة وتقدم ساخنة.