رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 22 أغسطس 2020 الموافق 03 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

طريقة عمل البطاطس المهروسة

السبت 22/أغسطس/2020 - 07:32 م
البطاطس المهروسة
البطاطس المهروسة
نور أيمن
طباعة
يفضل الكثير تناول البطاطس مقلية، ولكن البعض يفضل تناولها مهروسة مع البيض، ولكن لتنفيذها باحترافية يجب اتباع بعض الطرق في طهيها، ولذلك نقدم لكم طريقة عملها بحسب موقع "كوك باد".

المكونات:
- 3 بطاطس مسلوقة
- 2 بيض
- معلقة سمنة
- ملح
- فلفل
- كمون


طريقة التحضير:
تغسل البطاطس جيدا، وتوضع على النار لتسلق ثم تصفي من الماء وتهرس.
وفي طاسة يوضح بها السمن وتترك حتى تسيح وينزل بالبيض المسلوق أيضًا ليقلى، ثم توضع البطاطس المهروسة، ويقلب جيدًا، ويضاف لها الملح والفلفل والكمون.

طريقة أخرى للبطاطس المهروسة بالبيض:

- 2 بطاطس
- 4 حبات توم
- القليل من الزيت أو السمنة
- 2 بيض
- بهارات حسب الرغبة
- كوب صغير زيت
- 2 طماطم
- 2 فلفل ألوان وفلفل أخضر

طريقة التحضير:

توضع المقلاة على نار هادئة ثم يوضع بها الزيت أو السمنة، وبها الثوم، وتقلب ويوضع معها البطاطس المهروسة جيدًا، ثم يوضع البيض والبهارات ويقلب الخليط جيدًا حتى يندمج لمدة لا تقل عن دقيقتين.

يطفيء النار وتزين البطاطس بالطماطم والفلفل وزين النكة وتقدم ساخنة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

موعد تنسيق المرحلة الثانية 2020

تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2020 اليوم.. التسجيل عبر بوابة الحكومة الالكترونية

بعد «ترند وكالة البلح».. 4 نصائح قبل شراء الملابس منها

موعد نتيجة الدبلومات الفنية 2020 جميع التخصصات

الصور

image description

«الطمع أعماه».. متضررو عقار قصر النيل المنهار يطالبون بالتعويض ومحاسبة المتسبب

image description

فرحة البحر في العين السخنة

image description

جولة وزير التنمية المحلية داخل غرفة عمليات الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

ندوة ثروت الخرباوى لمناقشة روايته الجديدة «مولانا الجوسقى»

image description

عادل بخيت.. فنان يجسد المسيح بطمي النيل الأسواني (فيديو)

الأكثر قراءة

الباز: مصير الخونة معتز مطر ومحمد ناصر وأيمن نور يتحدد خلال أيام

تردد قناة أون تايم سبورت 1 و 2 على النايل سات وأهم البرامج

موعد تنسيق المرحلة الثانية 2020

نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2020.. كيفية معرفتها والرابط

إنفوجراف

image description

العرابي: وقف إطلاق النار في ليبيا تمهيد لمعالجة شاملة للأزمة (فيديو)

image description

كيف غرقت العوامة «جولدز جيم»؟

image description

الأعضاء البشرية.. جرائم وعقوبات

image description

أهم 15 تاريخًا للاكتشافات وصناعة الغاز فى مصر خلال 60 عامًا (إنفوجراف)

أيام زمان

اعترافات سعيد صالح عن أفلام المقاولات والسجن وألحانه الخاصة

اعترافات «هنيدي» عن منافسته للزعيم وخوفه من حسن حسني وحلمه مع سعاد حسني

هل تخلى عادل إمام عن صديقه سعيد صالح؟

قُبلة «بنت بديعة» السر.. كيف أنهى حسين فهمى زواج لبلبة وحسن يوسف؟

نجم الساعة

سقطة جديدة.. «الجزيرة» تسطو على فيديو لـ«الدستور»

منوعات

أعضاء الجسم الأكثر عرضة للإصابة بالسرطان

طريقة تفاعل الجسم مع الإفراط فى تناول الطعام

الصين توافق على إجراء تجارب بشرية على لقاح لكورونا

ولى عهد السعودية يوجه بإقامة عدد من سباقات الهجن

مقالات الرأي
ماجد حبته
كذبة قطرية إسرائيلية قديمة
د.أحمد الخميسى
أدونيس.. مدافع التطبيع
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
اعتز بفنك.. بعيدًا عن دخلاء الفن!
د.كريمة الحفناوى
محنة كورونا والاقتصاد الإنتاجى
المزيد

الثقافة

مقاضاة دار نشر لسرقتها «يخرج مرتجفًا» لـ آلاء حسانين

فى ذكراه.. رواية لـ«راى برادبرى» باعت 5 ملايين نسخة

محمد توفيق يكشف تفاصيل كتابه الجديد «الملك والكتابة.. جورنال الباشا»

مينا باخوم يستعد لحفل لايف بأمريكا بمشاركة الباند.. أول أكتوبر