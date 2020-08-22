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السبت 22 أغسطس 2020 الموافق 03 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

كاتب صحفي يثني على تحركات السيسي لحل الأزمة الليبية سياسيا

السبت 22/أغسطس/2020 - 07:29 م
السيسي
السيسي
الشيماء زيدان
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قال الكاتب الصحفي وائل الصواف، مدير مكتب جريدة الأهرام بالإمارات، إن الحل في ليبيا لابد أن يكون ليبيا خالصا دون تدخل أى أطراف خارجية، لافتا إلى أن هناك توافق عالمي ودولي بعد قرار حكومة الوفاق بوقف إطلاق النار على ضرورة الحل السياسي السلمي.

وأضاف الصواف، خلال مداخلة هاتفية مع افعلامية رانيا هاشم ببرنامج "مانشيت"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، أن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي ودعوته لوقف إطلاق النار في الأراضي الليبية كانت خطوة هامة على طريق التسوية السياسية، موضحا أن الإمارات ثمنت جهود مصر ودعت جميع الأطراف الليبية لتحقيق قرار وقف إطلاق النار والوصول إلى حل سياسي وانتخاب مجلس رئاسي جديد.

وأكد أن مصر انتصرت انتصارًا كبيرًا ومدويًا على المستوى الدولي، وظهرت أنها دولة سلامة وتبعد كل البعد عن الدخول في مناورات وحروب.

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