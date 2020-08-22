17 مليار جنيه لتطوير المناطق التكنولوجية والمحتوى الرقمي خلال 2021

تستعد وزارة الاتصالات، خلال العام المالي الجاري، لتنفيذ واستكمال عدد من المشروعات الاستثمارية أبرزها مشروعات تطوير المناطق التكنولوجية، وتحديث البنية المعلوماتية والمحتوى الرقمي، بقيمة 17 مليار جنيه.جاء ذلك في تقرير لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حول موازنة ديوان عام وزارة الاتصالات عن العام المالي الجاري، والذي أوضح تراجع مخصصات استثمارات الوزارة هذا العام بنحو 9.8 مليار جنيه عن العام الماضي، الذي قدرت مخصصات الاستثمار فيه بمبلغ 26.8 مليار جنيه.وأشارت اللجنة، في تقريرها، إلى أن قرار هذا المبلغ جاء بالتوافق مع ممثلي وزارتي المالية والتخطيط، حيث لم تبدي أي من الوزارتين أي اعتراض عليه، فضلًا عن عدم تقدم وزارة الاتصالات بطلب أي اعتمادات إضافية على المبلغ المرصود لاستثماراتها.