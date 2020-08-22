مشاهد مرعبة من قلب حرائق كاليفورنيا (فيديو)

نشرت وكالة "رابتلي" مشاهد مرعبة التقطت من سيارة تسير وسط النيران وألسنة اللهب التي اندلعت في غابات ولاية كاليفورنيا الأمريكية.وانتشرت حرائق الغابات الناجمة عن الصواعق في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وأصبحت أضخم ما شهدته الولاية في تاريخها، ما أجبر عشرات الآلاف من الأشخاص على الفرار من منازلهم.وتشهد ولاية كاليفورنيا الأمريكية حاليا ما يعتقد أنها "أكبر حرائق الغابات في تاريخها"، متسببة في مقتل 6 أشخاص على الأقل وتدمير قرابة 500 مبنى.تتواصل عمليات الإجلاء لآلاف المواطنين بسبب اندلاع حرائق الغابات شرقي لوس أنجلوس، حيث أجبرت طواقم الإغاثة على مكافحة النيران مع ارتفاع درجات حرارة الطقس بشكل كبير.وحسب هيئة مكافحة الحرائق في كاليفورنيا، فقد بلغت مساحة الحرائق في مقاطعة ريفرسايد أكثر من نحو 80 كيلومترًا مربعًا، في الوقت الذي تم الإبلاغ فيه عن وقوع إصابات.