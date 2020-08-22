كنيسة الملاك ميخائيل بالأقصر تحتفل بعيد العذراء

احتفلت كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بنجع الصياغ السواقي بالأقصر، اليوم 22 أغسطس، بصلاة القداس الإلهي الاحتفالى بعيد انتقال السيدة العذراء بالنفس والجسد إلى السماء.وترأس صلاة القداس الإلهي الأب يوسف إقلاديوس، وشاركه بالصلاة الأب ملاك ناجي، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية والتباعد الاجتماعي.وألقي الأب يوسف كلمة العظة، والتي تتضمن تأملا حول السلام الملائكي، واختتمت صلاة القداس الإلهي بتطواف السيدة العذراء.