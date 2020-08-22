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السبت 22 أغسطس 2020 الموافق 03 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ القليوبية يشهد إزالة 7 مبان مخالفة بقليوب

السبت 22/أغسطس/2020 - 06:19 م
عبد الحميد الهجان
عبد الحميد الهجان
كتب صلاح حسنى
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واصل اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم السبت، تنفيذ عدد من الحملات المكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بمدينة قليوب بقرية أبو سنة التابعة للوحدة المحلية بميت حلفا، حيث تم إزالة 7 حالات تعد على مساحة 1315 مترا مربعا لم يتقدم أصحاب تلك المباني بتسديد رسوم جدية التصالح أو التقدم للتصالح.

وجاءت الإزالة بحضور مجدى نجاح رئيس مدينة قليوب، واللواء عماد عبد العزيز نائب مدير الأمن، واللواء عمرو أبو راية مساعد مدير الأمن للأمن العام وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وأكد المحافظ أنه لا تهاون مع المتعدين على الأرض الزراعية وأملاك الدولة والعمل على استعادة حق الشعب، مشيرا إلى أن أجهزة المحافظة تتعامل بكل حزم وقوة فى إزالة كافة أنواع التعديات على أملاك الدولة أو الأراضى الزراعية للحفاظ عليها، التى هى حق الأجيال الحالية والمتتالية وتطبيق القانون على الجميع، مؤكدا استمرار الحملات لإزالة كافة أشكال التعديات وتحويل أصحابها للنيابة العسكرية ومصادرة معدات البناء في ظل استغلال بعض المواطنين الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد.

وأضاف المحافظ فى تصريحات صحفية أن الإزالات تشمل الأراضي التي لا يجوز تقنينها والحالات التي لم تتقدم بطلبات تقنين، والحالات التي تم التقدم بشأنها طلب تقنين فقط ولم تستكمل أي إجراءات، وكذا الحاصلين على أذونات سداد رسوم ولم تسدد، وأيضا من سدد رسوم فحص ولم يسدد رسوم معاينة، علاوة على الحالات التي أقرت لجان البت بعدم انطباق شروط التقنين عليها، فضلا عن إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف والعشوائى سواء على أراضي أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية.

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