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السبت 22 أغسطس 2020 الموافق 03 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط فني انتحل صفة طبيب وأدار عيادة أسنان بالشرقية

السبت 22/أغسطس/2020 - 05:51 م
ضبط فني
ضبط فني
سارة الوردانى
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شنّت إدارة العلاج الحر بمديرية الشّؤون الصّحية بالشرقية، بالتنسيق مع الإدارة الصحية بمنيا القمح حملة استهدفت إحدى العيادات الطبية الخاصة لطب الأسنان بمنيا القمح، وتمكنت من ضبط أحد الأشخاص لانتحاله صفة طبيب، ويقوم بتوقيع الكشف الطبى وكتابة العلاج للمرضى.

وأوضح الدكتور هشام مسعود بأن مفتشي العلاج الحر بمنيا القمح قاموا بمداهمة العيادة بعد عمل كمين ووضع سيناريو للتأكد من صحة المعلومات، حيث ادّعى أحد مفتشي الحملة بأنه مريض وقام الشخص المتواجد بالعيادة بتوقيع الكشف الطبي عليه، وطلب منه إجراء أشعة، وكتب له علاج مسكن لحين عمل الأشعة، وتم استدعاء بقية مفتشي الحملة ورجال الشرطة، وتم التعامل مع الشخص الموجود بالعيادة وتبين أنه فني معمل، وتم تحريز أدوات ومستلزمات الأسنان الموجودة بالعيادة، منها أدوات تستخدم في عمليات حشو الأسنان، وحشو العصب، وجهاز يستخدم في الحشو الأبيض، وبنج أسنان، ومبلغ مالي وجد في درج العيادة، وتم تشميع العيادة والتحفظ على جميع الأشياء الموجودة بها، وتم تحرير محضر بالواقعة والمخالفات برقم 30130.

حيث وجه للشخص عدة تهم أهمها انتحال صفة طبيب أسنان، إضافة لإدارة منشأة طبية بدون ترخيص، ومخالفة بيئية لعدم وجود عقد محرقة، ورخصة تداول نفايات طبية خطرة، ما يعني قيامه بالتخلص غير الآمن للنفايات الطبية الخطرة، وكذلك مخالفة عدم وجود جهاز لتَعقيم الآلات والأدوات المستعملة بالأسنان، ما يعرض صحة المواطنين للخطر وانتقال العدوى، خاصة خلال أزمة كورونا، وتم ضبط وحجز الفني بقسم الشرطة والعرض على النيابة العامة التي باشرت سير التحقيقات.

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