الأنبا توماس يترأس احتفال عيد انتقال العذراء للسماء

ترأّس الأنبا توماس عدلي مطران الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، صباح السّبت، القدّاس الإلهيّ بمناسبة عيد صعود جسد العذراء للسماء، بكنيسة السّيّدة العذراء- سلطانة السّلام، أوسيم الجيزة.وكان في استقبال الأنبا توماس راعي الكنيسة الأب مرقس صالح، ولجنة الكنيسة وشعبها.وشكر الأنبا توماس عدلي الأب مرقس صالح على تعبه في الرعيّة والعمل في الكنيسة في كل المجالات.ورافق الأنبا توماس عدلي عدد من الإكليريكيّين من بينهم منصور صموئيل وفادي فايق.