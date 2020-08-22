رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 22 أغسطس 2020 الموافق 03 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تجار لبنان يرفضون الإغلاق العام لمنع تفشى كورونا

السبت 22/أغسطس/2020 - 06:04 م
تجار لبنان
تجار لبنان
أ ش أ
طباعة
أعرب القائمون على القطاع التجاري في لبنان، عن رفضهم أن يقتصر قرار الإغلاق العام الذي اتخذته الدولة لمنع تفشي وباء كورونا، على القطاع التجاري وحده.

وأشاروا إلى أن القطاع يعاني بشدة جراء الأزمة الاقتصادية الحادة وانفجار ميناء بيروت، على نحو يستدعي مساواته بكل القطاعات الأخرى التي سُمح لها بالعمل جزئيا خلال فترة الإغلاق العام.

جاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ الذي عقده اليوم رؤساء الجمعيات التجارية في لبنان، لبحث تداعيات الإغلاق العام على المؤسسات التجارية في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة التي تشهدها البلاد.

وأكد المجتمعون أن الأسواق اللبنانية تعاني انكماشا كبيرا، وأن الزبائن لا يقبلون على شراء احتياجاتهم من الكماليات غير الضرورية جراء انخفاض القدرة الشرائية لدى اللبنانيين، حيث يقتصر البيع والشراء على المواد الغذائية فقط جراء الأوضاع الراهنة.

وأشاروا إلى أن المحال والمؤسسات التجارية تحرص على الإجراءات الوقائية الصارمة ومراعاة كل معايير السلامة العامة والحيطة والحذر لمنع انتشار وباء كورونا.

وطالب المجتمعون إما باعتماد إغلاق عام يطال لبنان بكل قطاعاته الرسمية والخاصة للحد من انتشار الوباء، أو مساواة القطاع التجاري بكل القطاعات الأخرى العاملة والسماح لهم بالعمل خلال ذات الفترات المحددة لبقية المؤسسات (من الـ 10 صباحا حتى الـ 5 مساء) مشددين على أن القطاع التجاري لا يستطيع وحده تحمل هذه التداعيات.

وأشاروا إلى أنه بإمكان الدولة أخذ كل التدابير الرادعة لمن لا يلتزم بالتدابير الوقائية التي تستهدف منع انتشار وباء كورونا، سواء أكانت مؤسسات أو أفراد أو جماعات.

ويشهد لبنان تفاقما يوميا كبيرا في أعداد المصابين بوباء كورونا على نحو اتخذت معه سلطات الدولة قرارا بالإغلاق العام في عموم البلاد عدا استثناءات محدودة، ابتداء من الجمعة (أمس) حتى 7 سبتمبر المقبل، مع فرض منع التجول في الشوارع ما بين الـ6 مساء حتى الـ6 فجرا، وذلك للحد من تفشي الوباء.

موضوعات متعلقة

«السراج» يشكر السيسي على جهوده لإحلال الأمن والاستقرار في ليبيا

بعد «ترند وكالة البلح».. 4 نصائح قبل شراء الملابس منها

موعد تنسيق المرحلة الثانية 2020

الباز: مصير الخونة معتز مطر ومحمد ناصر وأيمن نور يتحدد خلال أيام

الصور

image description

فرحة البحر في العين السخنة

image description

جولة وزير التنمية المحلية داخل غرفة عمليات الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

ندوة ثروت الخرباوى لمناقشة روايته الجديدة «مولانا الجوسقى»

image description

عادل بخيت.. فنان يجسد المسيح بطمي النيل الأسواني (فيديو)

image description

مدد يا آل البيت.. حكايات من مقامات الصالحين احتفالا بالسنة الهجرية

الأكثر قراءة

الباز: مصير الخونة معتز مطر ومحمد ناصر وأيمن نور يتحدد خلال أيام

تردد قناة أون تايم سبورت 1 و 2 على النايل سات وأهم البرامج

موعد تنسيق المرحلة الثانية 2020

نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2020.. كيفية معرفتها والرابط

إنفوجراف

image description

العرابي: وقف إطلاق النار في ليبيا تمهيد لمعالجة شاملة للأزمة (فيديو)

image description

كيف غرقت العوامة «جولدز جيم»؟

image description

الأعضاء البشرية.. جرائم وعقوبات

image description

أهم 15 تاريخًا للاكتشافات وصناعة الغاز فى مصر خلال 60 عامًا (إنفوجراف)

أيام زمان

قُبلة «بنت بديعة» السر.. كيف أنهى حسين فهمى زواج لبلبة وحسن يوسف؟

أشهر أدوار سعاد حسني وداليدا كانت من نصيب فنانة أخرى واستبعدها يوسف شاهين

«ارتداء مايوه».. سر اعتزال هالة صدقي التمثيل 5 سنوات

«سجلت الوصية بصوتي وهذه أمنيتي».. الأيام الأخيرة لفريد شوقي

نجم الساعة

سقطة جديدة.. «الجزيرة» تسطو على فيديو لـ«الدستور»

منوعات

الصين توافق على إجراء تجارب بشرية على لقاح لكورونا

ولى عهد السعودية يوجه بإقامة عدد من سباقات الهجن

تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2020 اليوم.. التسجيل عبر بوابة الحكومة الالكترونية

«على غرار حرب الكمامات».. «نقص الإبر» ينذر بمناوشات عالمية خطيرة

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
اعتز بفنك.. بعيدًا عن دخلاء الفن!
د.كريمة الحفناوى
محنة كورونا والاقتصاد الإنتاجى
جمال طه
الدور الأوروبى ومناورات التصعيد التركية بالمتوسط
صفاء النجار
أنا كاتبة لأنى أُشبه أبى
المزيد

الثقافة

محمد توفيق يكشف تفاصيل كتابه الجديد «الملك والكتابة.. جورنال الباشا»

مينا باخوم يستعد لحفل لايف بأمريكا بمشاركة الباند.. أول أكتوبر

قصة بطلات «أنف وثلاث عيون» من الميكروفون إلى الشاشة

فريقا «الميناء» و«هاى دام» فى مهرجان الصيف الدولى الـ18 بالإسكندرية