تجار لبنان يرفضون الإغلاق العام لمنع تفشى كورونا

أعرب القائمون على القطاع التجاري في لبنان، عن رفضهم أن يقتصر قرار الإغلاق العام الذي اتخذته الدولة لمنع تفشي وباء كورونا، على القطاع التجاري وحده.وأشاروا إلى أن القطاع يعاني بشدة جراء الأزمة الاقتصادية الحادة وانفجار ميناء بيروت، على نحو يستدعي مساواته بكل القطاعات الأخرى التي سُمح لها بالعمل جزئيا خلال فترة الإغلاق العام.جاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ الذي عقده اليوم رؤساء الجمعيات التجارية في لبنان، لبحث تداعيات الإغلاق العام على المؤسسات التجارية في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة التي تشهدها البلاد.وأكد المجتمعون أن الأسواق اللبنانية تعاني انكماشا كبيرا، وأن الزبائن لا يقبلون على شراء احتياجاتهم من الكماليات غير الضرورية جراء انخفاض القدرة الشرائية لدى اللبنانيين، حيث يقتصر البيع والشراء على المواد الغذائية فقط جراء الأوضاع الراهنة.وأشاروا إلى أن المحال والمؤسسات التجارية تحرص على الإجراءات الوقائية الصارمة ومراعاة كل معايير السلامة العامة والحيطة والحذر لمنع انتشار وباء كورونا.وطالب المجتمعون إما باعتماد إغلاق عام يطال لبنان بكل قطاعاته الرسمية والخاصة للحد من انتشار الوباء، أو مساواة القطاع التجاري بكل القطاعات الأخرى العاملة والسماح لهم بالعمل خلال ذات الفترات المحددة لبقية المؤسسات (من الـ 10 صباحا حتى الـ 5 مساء) مشددين على أن القطاع التجاري لا يستطيع وحده تحمل هذه التداعيات.وأشاروا إلى أنه بإمكان الدولة أخذ كل التدابير الرادعة لمن لا يلتزم بالتدابير الوقائية التي تستهدف منع انتشار وباء كورونا، سواء أكانت مؤسسات أو أفراد أو جماعات.ويشهد لبنان تفاقما يوميا كبيرا في أعداد المصابين بوباء كورونا على نحو اتخذت معه سلطات الدولة قرارا بالإغلاق العام في عموم البلاد عدا استثناءات محدودة، ابتداء من الجمعة (أمس) حتى 7 سبتمبر المقبل، مع فرض منع التجول في الشوارع ما بين الـ6 مساء حتى الـ6 فجرا، وذلك للحد من تفشي الوباء.