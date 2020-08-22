وساطة مفاوضات السلام السودانية: الاتفاق النهائى يتطلب دعم الشركاء الدوليين

أكد مقرر لجنة الوساطة في مفاوضات السلام السودانية من دولة جنوب السودان الدكتور ضيو مطوك، أن تجربة منبر جوبا لمفاوضات السلام مختلفة تمامًا، حيث تضمنت تعدد المسارات والاتفاقات، مشدّدًا على أنه "كي يخرج هذا الاتفاق بشكله النهائي، فإنه يتطلب دعم ومساندة الشركاء الدوليين".وذكر مجلس السيادة السوداني، في بيان السبت، أن وفد الحكومة لمفاوضات السلام برئاسة عضو مجلس السيادة الناطق الرسمي باسم الوفد محمد حسن التعايشي، وفريق الوساطة من جنوب السودان، عقدوا اجتماعًا مع مجموعة من الشركاء الدوليين في نيويورك، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حيث قدمت المجموعة الدولية مقترحًا حول الصيغة النهائية لاتفاق سلام السودان.وقال مقرر لجنة الوساطة الدكتور ضيو مطوك، إنه أكد للمجموعة أن المحادثات تسير بصورة طيبة نحو نهاياتها المنشودة، مشيرًا إلى أنه لا بدّ من التفكير في الكيفية التي تُمكن من إخراج الاتفاق بشكله النهائي على أكمل وجه.وأوضح أن العمل بدأ منذ وقت مبكر مع هذه المجموعة الدولية التي تعمل في نطاق النزاعات في الدول ذات الظروف المشابهة، لافتًا إلى أن الأطراف تسلمت المقترح لدراسته وإبداء الملاحظات عليه.أضاف: "نُفكر في طريقة إخراج الاتفاق بشكل موحد بحيث يسهل التنفيذ"، مشيرًا إلى أن فريق الوساطة والأطراف المتفاوضة سيجلسون خلال اليومين المقبلين لإبداء الملاحظات حول المقترح، والاجتماع مجددًا لصياغة الاتفاق بصورته النهائية تسهيلًا لتنفيذه.