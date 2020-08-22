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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

نائب محافظ القليوبية تتفقد المحطة الوسيطة بطوخ ونقاط تجمع القمامة

السبت 22/أغسطس/2020 - 06:07 م
نائب محافظ القليوبية
نائب محافظ القليوبية
كتب صلاح حسنى
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تفقدت إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية، اليوم السبت، المحطة الوسيطة بمدينة طوخ، وذلك للاطمئنان على سير العمل بالمحطة، والتأكيد على الالتزام بنقل التراكمات منها أولًا بأول إلى مدفن أبوزعبل للتخلص الآمن منها.

وتابعت "ريان"، إزالة تراكمات القمامة من نقاط تجمع القمامة، وذلك في إطار الاهتمام بمنظومة النظافة ورفع كل التراكمات والمخلفات الصلبة والحرص على سلامة وصحة المواطنين.

وجرى تفقد نقطة تجمع القمامة بسور عملية المياه بمشتهر، وتم إلغاؤها وتجميل المكان، وأيضا جرى تفقد نقطة تجمع القمامة بحوض مدخل قرية مشتهر الذي تم إلغاؤه أيضا.

وجرى تجميله وزراعته بالأشجار، بالإضافة إلى تفقد نقطة تجمع القمامة بجوار الإدارة الزراعية، أمام كلية الطب البيطري، وتم إلغاؤها أيضا، فضلا عن أنه توجد نقطتان تجمع قمامة لعزبة القاضي وقرية ميت كنانة، وبالتالي تم إلغاء عدد ٣ نقاط تجمع للقمامة بمدينة طوخ وتجميلها وزراعتها، ولم يتبق غير نقطتين تجمع للقمامة.

وأوضحت "ريان"، أن هذه الجولة تأتي ضمن المرور الميداني الذي تجريه للمحطات الوسيطة على مستوى القليوبية، مشيرة إلى أنها شددت على أهمية سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين من تراكمات القمامة بالشوارع وسرعة إزالتها، فضلا عن أهمية إزالة كل تراكمات القمامة، وتوفير بيئة نظيفة للمواطنين.

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