«أكلة ع الماشي».. طريقة عمل الكفتة الشامي بـ3 خطوات

المكونات:

طريقة التحضير:

اختيار وجبة غداء جديدة للتخلص من روتين الأطعمة المعروفة ليس بالمهمة السهلة، ومع ذلك فهناك ما يمكن تعلمه بخطوات بسيطة.ونقدم طريقة عمل «الكفتة الشامي» بخطوات سهلة تناسب متبعي الأنظمة الغذائية الصحية من المطبخ السوري.• كيلو لحمة مفروم ناعم• 10 جرام فلفل اخضر حامي• 200 جرام بصل مفروم ناعم• 2 جرام جوزة الطيب مطحونة• 1 كيس خلطة كفتة• 5 جرام فلفل اسود• 5 جرام بقدونس مفروم• ملح حسب الرغبة• حلقات طماطم وفلفل رومي حسب الرغبةفي وعاء، يخلط البصل، البقدونس مع اللحم المفروم ثم تضاف توابل الكفته ويخلط جيدًا حتى الحصول على عجينة متجانسة.يشكل من الكفتة أصابع متوسطة الحجم أو على شكل دوائر، ترص على الجرل مع حلقات الطماطم والفلفل الرومي.تترك الكفتة حتى تنضج ثم ترفع من الشواية وتقدم ساخنه ممكن تسويتها في الفرن مع إضافة فحمه بعد التسوية لإضافة طعم المشوي على الفحم.