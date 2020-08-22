«وحدة صحية بدون أطباء».. تحويل طاقم طبى للتحقيق بالقليوبية

أجرت إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية، اليوم السبت، جولة تفقدية في الوحدة الصحية بمشتهر بمركز طوخ، بحضور محمد ياسين وسمير عمر نائبا رئيس مدينة طوخ ورئيس الوحدة المحلية بمشتهر، وذلك إيماءً إلى الشكوى المقدمة من الأهالى بعدم تواجد الطاقم الطبي بالوحدة الصحية.جاء ذلك بناءً على تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، وفي إطار الاهتمام بالتواجد بصورة يومية بين المواطنين في الشارع لمعرفة مطالب المواطنين ومشاكلهم والعمل على حلها.وبتفقد الوحدة الصحية تلاحظ عدم وجود أطباء الوحدة، وأيضًا طاقم التمريض، وبالتالى تم التشطيب عليهم في خانة الانصراف، وعمل محضر إثبات حالة لإحالتهم للتحقيق، لعدم تواجدهم بمقر عملهم.