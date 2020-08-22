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السبت 22 أغسطس 2020 الموافق 03 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

300 مليون جنيه لتحديث نظم «القومى للاتصالات» فى موازنة 2020-2021

السبت 22/أغسطس/2020 - 05:51 م
القومي للاتصالات
القومي للاتصالات
مني هيبة
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تشهد موازنة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للعام المالي الجاري 2020-2021 ريادة ملحوظة تبلغ 1.3 مليار جنيه، بنسبة 18.42% عن العام الماضي، يخصص 290.9 مليون جنيه منها لتنفيذ جملة الاستثمارات المقرر إنهائها خلال عام الموازنة والتي تستهدف تطوير نظم القطاع.

وأكدت لجنة التصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب، في تقريرها عن موازنة الجهاز للعام المالي الحالي، أن نشاط التطوير والتحديث في الجهاز لا يتم فقط من خلال مخصصات الاستثمارات، إنما من خلال الفائض المرحل من سنة إلى أخرى، حيث يتم توجيهه للصرف على المشروعات التنموية الخاصة بالجهاز، وتشمل "توفير وتحديث نظم اعتماد أجهزة الاتصالات المصرح باستخدامها، وقياس مستوى أداء الخدمات في مجال الاتصالات، وتطبيق القواعد والمعايير الصحية والبيئية بشبكات الاتصالات، ومراقبة والتحكم في الطيف الترددي".
القومي للاتصالات
القومي للاتصالات

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