تجنبًا للاكتئاب.. خبراء يضعون «روشتة» الدعم النفسي للأطقم الطبية

في تصريح للدكتور ناصر لوزة، رئيس الاتحاد العالمي للصحة النفسي، قال إن 30% من الأشخاص الذين كانوا في الصفوف الأولى لمواجهة فيروس كورونا يتعرضون للاكتئاب، نتيجة لظروف هذه الأزمة.وكان هناك الكثير من التحذيرات من أطباء وعلماء نفسيين تفيد بأن فيروس كورونا سيكون له آثار نفسية وخيمة، سواء على المواطنين الذين أصيبوا به، أو الأطقم الطبية المواجهة له وإصابة بعضهم، كل هذه العناصر معرضة للإصابة بالاكتئاب.خبراء يوضحون لـ"الدستور" روشتة تعافي الأطقم الطبية وهم الصفوف الأولى لمواجهة أزمة فيروس كورونا من احتمالية الإصابة بالاكتئاب.قال الدكتور يسري عبدالمحسن، استشاري الطب النفسي، إن الأطقم الطبية معرضة للإصابة بالاكتئاب نتيجة للظروف التي تعرضوا لها منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد، بسبب ظروف العمل والضغط النفسي الموضوعين فيه لعلاج آلاف الحالات، خاصة الحالات شديدة الخطورة التي انتهت معظمها بالوفاة، والحالات الميؤوس منها، لذلك فتبادل الأطراف بين كافة العاملين يقي ولو قليلًا من التعرض المباشر للحالات ما يخفف من حدة هذا الاكتئاب.وأكد أنه لا بد أن يتم عمل عدة برامج لهم للتخفيف من أعباء هذه الضغوط التي تعرضوا لها، كبرامج ترفيهية، والاجتماع الدائم مع الأطباء الأكبر عمرًا والأكثر خبرة لتلقي النصح لكيفية مواجهة أي مشاكل نفسية ممكن أن يتعرضوا لها، وأهم علاج لهم أن يكونوا على تواصل مستمر ودائم بذويهم لتلقي الدعم منهم، من خلال عقد لقاءات معهم مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الوقائية التي تحمي كلا الطرفين، فالدعم الأسري أكبر دعم معنوي يمكن أن يتلقوه لتحفيزهم على الصمود والاستمرار.وأضاف أنه ومن الممكن أن يتم إقامة حفلات ترفيهية من وقت لآخر لما فيها موسيقى وغناء كدعم معنوي، وكذلك تخصيص برنامج رياضي يومي يتم عقده من خلال الأونلاين.وأكد الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، أنه كلما زاد الدعم النفسي لهذه الصفوف المواجهة لفيروس كورونا كلما كان هناك إحساس بنتيجة عمله وتضحيته وشعر بأن عمله محمود ومشكور من المحيطين به من الناس والمواطنين، وكذلك توفير كافة سبل الحماية له ولأسرته، ما يرفع من روحه المعنوية ويرفع من المناعة، ويقلل من احتمالية إصابته بالاكتئاب.وشدد على أن التعرض لهم بالسلب سواء برفض دفن جثمان أحدهم أو رفض عودتهم إلى منازلهم خوفًا من تسببهم بالإصابة بفيروس كورونا، ما يقلل من مناعته وعرضة لدخول مراحل مختلفة من الاكتئاب، خاصة مع احتمالية دخولنا في موجة ثانية من فيروس كورونا المستجد، فلا بد أن يتوفر هذا الدعم المعنوي والنفسي من الدولة أولًا والمواطنين ثانيًا.وأوضح أن كلمة "شكرًا" رغم بساطتها إلا أن لها مردودًا حسنًا وإيجابيًا في نفوسهم، وكذلك يمكن أن تطبع وزارة الصحة شهادات تكريم تشعرهم بأن الدولة تشكرهم على مجهودهم، كشهادة تذكارية ترفع من روحهم المعنوية.وأوضحت الدكتورة بسمة سليم، استشاري علم النفس، أنه لا بد أن تكون هناك عملية تبادلية بين الأطباء وبعضهم فلا يجب أن يكون هناك واحد فقط يحمل كافة الأعباء وهناك آخرين خارج هذا المجال، "فهناك أطباء كانت تقتضي نبطشياتهم قضاء أسبوعين داخل المستشفى ثم أسبوعين آخرين في العزل حتى يعودوا إلى منزلهم، فهذه مدة كبيرة للرجوع إلى أسرهم، فمن الطبيعي أن يتأثروا نفسيًا ولو بشكل طفيف بطول هذه الفترة داخل المستشفى دون تلقي دعم معنوي.وأكدت أنه كان لا بد من وجود إجراء وقائي قبل خوضهم هذه الأزمة، لذلك لا بد من مراجعتهم للأطباء النفسيين حتى لو كان طبيب آخر مثله، حتى تستمر المنظومة متكاملة، "دي أقل حاجة ممكن يتعرضولها".وأضافت أن التأثيرات النفسية التي تعرض لها الكثيرون انعكست بالفعل في تفاعلهم على وسائل التواصل الاجتماعية من خلال التعليقات والمنشورات السلبية، "فالموضوع أصبح مؤرقًا بالنسبة لهم فكلامهم كله بصيغة سلبية وهو ما ينتقل إلى زملاء غيرهم لم يتعرضوا للدخول في حالة اكتئاب فبدأ في التأثير عليهم بشكل أو بآخر.وتابعت أن هناك الكثير من الأطباء النفسيين تطوعوا للمشاركة في تقديم الدعم النفسي والمعنوي للأطقم الطبية التي واجهت أزمة فيروس كورونا منذ البداية، مضيفة أن وزارة الصحة لا بد أن يكون لها دور تنظيمي وإداري في هذه العملية لتقديم مزيد من الدعم وإعادة تأهيلهم.