«الكتب خان» تصدر الطبعة الثانية من «في أثر عنايات الزيات»



"الكتب خان" تصدر

الطبعة الثانية " في أاثر عنايات الزيات" للشاعرة إيمان مرسال



عن وجع الكتابة ورؤي الرحيل والسرد بنزف الروح.



عن دار نشر "الكتب خان" وبسلسلة بلا ضفاف صدرت الطبعة الثانية من كتاب "في أثر عنايات الزيات" للشاعرة والأكاديمية والمترجمة المصرية إيمان مرسال، المؤلفة تغوص في السيرة والمسيرة للكاتبة الموهوبة الراحلة " عنايات الزيات" والتي تنطلق المؤلفة في الخوض في غمار ماصنعته بها الكتابة متكئة على عتبات دقيقة ومتفردة فيما يخص ماهيات النقد الثقافي، لتبحر مرسال في فترتي الستينيات والخمسينيات من القرن المنصرم، فترتي المد القومي والناصري العروبي وكذلك الماركسي واليساري برموزه الطليعية مثال محمود أمين العالم وغيره، وكذلك نقيض من آمنوا بالعدل والحرية وروح ومداد وأثر الكتابة في تيارات تحمل موالاة للنظام وقتها وتعتلي المنابر الثقافية والصحفية مثال يوسف السباعي وأنيس منصور ومصطفى محمود والذين مثلوا تجليًا وطغيان: المانح الحاجب وهو نقيض فكرتي الحرية والعدل وتحديدا فيما يخص استقبال أسماء الكتاب الثلاثة في العهد الناصري لما يسمى الكتابة الجديدة والتي تمثلت في تدشين الرواية الوحيدة الفارقة "الحب والصمت" والتي كتبتها عنايات الزيات بجرأة وحميمية لتجمع بين المجرد والرومانتيكي والاجتماعي والسياسي بحس مراوغ سيال يضرب بعنف مخفي في ماهية الطبقات العليا والبرجوازية إبان ثورة يوليو 1952. "الكتب خان" تصدرالطبعة الثانية " في أاثر عنايات الزيات" للشاعرة إيمان مرسالعن وجع الكتابة ورؤي الرحيل والسرد بنزف الروح.عن دار نشر "الكتب خان" وبسلسلة بلا ضفاف صدرت الطبعة الثانية من كتاب "في أثر عنايات الزيات" للشاعرة والأكاديمية والمترجمة المصرية إيمان مرسال، المؤلفة تغوص في السيرة والمسيرة للكاتبة الموهوبة الراحلة " عنايات الزيات" والتي تنطلق المؤلفة في الخوض في غمار ماصنعته بها الكتابة متكئة على عتبات دقيقة ومتفردة فيما يخص ماهيات النقد الثقافي، لتبحر مرسال في فترتي الستينيات والخمسينيات من القرن المنصرم، فترتي المد القومي والناصري العروبي وكذلك الماركسي واليساري برموزه الطليعية مثال محمود أمين العالم وغيره، وكذلك نقيض من آمنوا بالعدل والحرية وروح ومداد وأثر الكتابة في تيارات تحمل موالاة للنظام وقتها وتعتلي المنابر الثقافية والصحفية مثال يوسف السباعي وأنيس منصور ومصطفى محمود والذين مثلوا تجليًا وطغيان: المانح الحاجب وهو نقيض فكرتي الحرية والعدل وتحديدا فيما يخص استقبال أسماء الكتاب الثلاثة في العهد الناصري لما يسمى الكتابة الجديدة والتي تمثلت في تدشين الرواية الوحيدة الفارقة "الحب والصمت" والتي كتبتها عنايات الزيات بجرأة وحميمية لتجمع بين المجرد والرومانتيكي والاجتماعي والسياسي بحس مراوغ سيال يضرب بعنف مخفي في ماهية الطبقات العليا والبرجوازية إبان ثورة يوليو 1952.

الشاعرة إيمان مرسال





إيمان مرسال في كتابها" في أثر عنايات الزيات تتقصى مسارات الهدم التي طالت البيئة والآثار وحتى رفات الموتى في مقابر تتطوح شواهدها في هوى الرغبة والقمع والحب، فما بين مقابر البساتين والمماليك ووقت البحث عن قبر الراحلة التي صادقت الفنانة الراحلة نادية لطفي ووحدها. الشاعرة إيمان مرسال اعتمدت على موهبتها العميقة الجمالية والفنية، أسلوب التحري الأدبي لتبحث وتنكش وتقلب في الماضي التليد، عن مصر القاهرة خمسينيات وستينيات، شوارعها وسياساتها وميادينها ورجالها في علوم الجغرافيا والآثار والحضارات والنباتات لتكنس تلك العقود بمداد أحبار القلب والروح معًا متوقفة بجرأة وسيولة حارقة عند تاريخ ميلاد الكاتبة عنايات الزيات (1936م 1963) وهو تاريخ الميلاد فمفارقة الحياة وانتهائها عند عنايات، كاتبة الحب والصمت والتي انتحرت نتيجة للتعسف والقهر ولغات التصفية على مستويات شتى وجمة نفسية واجتماعية وسياسية وحياتية وبدون أدنى اعتراض منها، إلا أنه وبالبحث الملغم وتقصي المؤلفة: مرسال" تتضح الهوات وتنجلي الحقائق رويدا رويدا من خلال العودة للتاريخ والأحداث السياسية وهؤلاء الذين كانوا يتحكمون في الحركات والحالات بل الواقع الثقافي والفكري فيدشنون الغث السطحي ويرفضون ويحجبون منح الصلاحية أو النشر لأي جديد مغاير لثقافة ومفاهيم أكدتها في الكثير من خطاباتها وتجلياتها ومشروعها الدولة الناصرية على لسان وفي حراك قائدها "عبد الناصر".إيمان مرسال في كتابها" في أثر عنايات الزيات تتقصى مسارات الهدم التي طالت البيئة والآثار وحتى رفات الموتى في مقابر تتطوح شواهدها في هوى الرغبة والقمع والحب، فما بين مقابر البساتين والمماليك ووقت البحث عن قبر الراحلة التي صادقت الفنانة الراحلة نادية لطفي ووحدها.

الشاعرة إيمان مرسال

تنجل وتستطيل سيرة ومسيرة عنايات وما كان يربطها بنادية لطفي وهذا العصر الذهبي للفن والفكر والطمس والذوبان في الأيديولوجيا والطبقية الغارقة في الظاهر الفارغ منه والعميق، يسطع نور عنايات وموهبة المؤلفة إيمان مرسال وكأن الكتابة والإبداع، أشبه بحلقات منفصلة متصلة من الدم والدموع والعصف والتعسف وما الحرية إلا ذلك الحلم المنير الذي تحمله أو يحمله الكاتب الخلاق الحر أو الحالم وحيد يفر ويركض في البرية، "في أثر عنايات الزيات" يرى الحب بمفاهيم الخلود للكتابة الحقة بلا ستر ولا حواجز ولا حاجب ما يمنع القارئ أو المتلقي للغة السرد الرهيفة الجزلة من الإشتباك مع المسطور بعصابية وحزن وجنون وفرح وانحياز للجمال والصدق ومتانة وعمق الكتابة السلسة عن الراحلة، والمدشنة لتلك الفاجعة أو للحدث المروع لرحيل "الزيات".

الشاعرة إيمان مرسال

المؤلفة إيمان مرسال في هذا العمل تصنع العديد من طبقات الخطاب الجمالي بدرجاته الغامقة والفاتحة، بترو وشهوة حكي تصل بالقارئ حد النشوة وليس التعاطف، بل الصمود والجسارة على تعرية الواقع وتحريك البلادة وليس التخاذل، الكتاب قوامه 245 صفحة من القطع المتوسط وصادر عن سلسلة "بلا ضفاف"، عن دار نشر "الكتب خان" وهو مشروع في سكة مفارقة في جمال اللغة لمؤلفته ايمان مرسال وهي أستاذ مساعد للأدب العربي في جامعة ألبرتا بكندا وقد صدر لها من قبل خمس مجموعات شعرية وترجمت قصائدها لأكثر من لغة وتقيم منذ العام 1998 بكندا وتتنقل لتحصيل الأفكار والعلوم ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وأكثر من عاصمة غربية أوروبية.