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السبت 22 أغسطس 2020 الموافق 03 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

3 دول تحث إيران على التراجع عن تدابير لا تتوافق مع الالتزامات النووية

السبت 22/أغسطس/2020 - 06:13 م
النووي
النووي
آية حسني
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أصدرت الدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا- فرنسا- ألمانيا) بيانا مشتركا، اليوم السبت، لحث إيران على التراجع عن جميع التدابير التي لا تتوافق مع التزاماتها النووية للحفاظ على الاتفاق النووي.

وأكدت الدول الثلاث في بيانها المشترك، والذي نقلته قناة سكاي نيوز العربية، ضرورة تراجع إيران عن العودة عن تلك التدابير.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن الأربعاء الماضي، أنّ الولايات المتّحدة ستفعّل في مجلس الأمن الدولي آلية "سنابّاك" المثيرة للجدل لإعادة فرض كلّ العقوبات الأممية على إيران.

وقال ترامب: "اليوم طلبت من وزير الخارجية مايك بومبيو إخطار مجلس الأمن الدولي بأنّ الولايات المتّحدة تعتزم إعادة فرض كلّ العقوبات الأممية عمليًا على إيران".

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