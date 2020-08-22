أوكا ضيف شرف «النمس والإنس»

تعاقد المطرب أوكا على الظهور كضيف شرف في فيلم "الإنس والنمس" للنجم محمد هنيدي ويظهر من خلال مشهد واحد انتهى من تصويره مؤخرًا، كما يقدم خلال أحداث الفيلم أغنية بعنوان "خللي بالك من العفاريت".وتدور أحداث الفيلم حول قصة حب تجمع كل من منة شلبي ومحمد هنيدي اللذين يسكنان في أحد الأحياء، ولكن يفسد هذه القصة الفنان عمرو عبدالجليل الذي يشاركهما في بطولة العمل.ويعود محمد هنيدي بفيلم "النمس والإنس" إلى السينما بعد غياب 3 سنوات، حيث قدم آخر أعماله وهو فيلم "عنتر ابن ابن ابن ابن شداد" عام 2017.ويشارك في بطولة الفيلم منة شلبي، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، محمود حافظ، شريف دسوقي، جنيا ماهر، عارفة عبدالرسول، وتأليف كريم حسن بشير، وإخراج شريف عرفة.