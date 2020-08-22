رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 22 أغسطس 2020 الموافق 03 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أوكا ضيف شرف «النمس والإنس»

السبت 22/أغسطس/2020 - 06:06 م
أوكا
أوكا
دعاء عبد المقصود
طباعة
تعاقد المطرب أوكا على الظهور كضيف شرف في فيلم "الإنس والنمس" للنجم محمد هنيدي ويظهر من خلال مشهد واحد انتهى من تصويره مؤخرًا، كما يقدم خلال أحداث الفيلم أغنية بعنوان "خللي بالك من العفاريت".

وتدور أحداث الفيلم حول قصة حب تجمع كل من منة شلبي ومحمد هنيدي اللذين يسكنان في أحد الأحياء، ولكن يفسد هذه القصة الفنان عمرو عبدالجليل الذي يشاركهما في بطولة العمل.

ويعود محمد هنيدي بفيلم "النمس والإنس" إلى السينما بعد غياب 3 سنوات، حيث قدم آخر أعماله وهو فيلم "عنتر ابن ابن ابن ابن شداد" عام 2017.

ويشارك في بطولة الفيلم منة شلبي، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، محمود حافظ، شريف دسوقي، جنيا ماهر، عارفة عبدالرسول، وتأليف كريم حسن بشير، وإخراج شريف عرفة.

موضوعات متعلقة

«القومية للتأمينات» تحدد مواعيد صرف معاشات سبتمبر

بعد «ترند وكالة البلح».. 4 نصائح قبل شراء الملابس منها

الباز: مصير الخونة معتز مطر ومحمد ناصر وأيمن نور يتحدد خلال أيام

حقيقة فيديو تعدى ضابط على بعض السيدات فى الشرقية

الصور

image description

فرحة البحر في العين السخنة

image description

جولة وزير التنمية المحلية داخل غرفة عمليات الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

ندوة ثروت الخرباوى لمناقشة روايته الجديدة «مولانا الجوسقى»

image description

عادل بخيت.. فنان يجسد المسيح بطمي النيل الأسواني (فيديو)

image description

مدد يا آل البيت.. حكايات من مقامات الصالحين احتفالا بالسنة الهجرية

الأكثر قراءة

الباز: مصير الخونة معتز مطر ومحمد ناصر وأيمن نور يتحدد خلال أيام

تردد قناة أون تايم سبورت 1 و 2 على النايل سات وأهم البرامج

موعد تنسيق المرحلة الثانية 2020

نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2020.. كيفية معرفتها والرابط

إنفوجراف

image description

العرابي: وقف إطلاق النار في ليبيا تمهيد لمعالجة شاملة للأزمة (فيديو)

image description

كيف غرقت العوامة «جولدز جيم»؟

image description

الأعضاء البشرية.. جرائم وعقوبات

image description

أهم 15 تاريخًا للاكتشافات وصناعة الغاز فى مصر خلال 60 عامًا (إنفوجراف)

أيام زمان

قُبلة «بنت بديعة» السر.. كيف أنهى حسين فهمى زواج لبلبة وحسن يوسف؟

أشهر أدوار سعاد حسني وداليدا كانت من نصيب فنانة أخرى واستبعدها يوسف شاهين

«ارتداء مايوه».. سر اعتزال هالة صدقي التمثيل 5 سنوات

«سجلت الوصية بصوتي وهذه أمنيتي».. الأيام الأخيرة لفريد شوقي

نجم الساعة

سقطة جديدة.. «الجزيرة» تسطو على فيديو لـ«الدستور»

منوعات

الصين توافق على إجراء تجارب بشرية على لقاح لكورونا

ولى عهد السعودية يوجه بإقامة عدد من سباقات الهجن

تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2020 اليوم.. التسجيل عبر بوابة الحكومة الالكترونية

«على غرار حرب الكمامات».. «نقص الإبر» ينذر بمناوشات عالمية خطيرة

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
اعتز بفنك.. بعيدًا عن دخلاء الفن!
د.كريمة الحفناوى
محنة كورونا والاقتصاد الإنتاجى
جمال طه
الدور الأوروبى ومناورات التصعيد التركية بالمتوسط
صفاء النجار
أنا كاتبة لأنى أُشبه أبى
المزيد

الثقافة

محمد توفيق يكشف تفاصيل كتابه الجديد «الملك والكتابة.. جورنال الباشا»

مينا باخوم يستعد لحفل لايف بأمريكا بمشاركة الباند.. أول أكتوبر

قصة بطلات «أنف وثلاث عيون» من الميكروفون إلى الشاشة

فريقا «الميناء» و«هاى دام» فى مهرجان الصيف الدولى الـ18 بالإسكندرية