غدا.. فصل الكهرباء عن ميداني حارث والمحطة ببني سويف 5 ساعات

أعلن قطاع الكهرباء ببني سويف، اليوم السبت، أنه من المقرر فصل التيار الكهربائي عن بعض المناطق بمدينة بني سويف والتي تشمل ميدان حارث وميدان المحافظة وإشارات السكة الحديد، وذلك غدا الأحد اعتبارا من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 1 ظهرا، لإجراء أعمال الصيانة الدورية بمغذي الإشارات.وتقدم القطاع باعتذاره عن ساعات فصل التيار بسبب أعمال الصيانة الدورية والمطلوبة لضمان استمرار الخدمة بالكفاءة المطلوبة في هذا المرفق الحيوي، مناشدًا المواطنين والمصالح الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بـ"القطع المؤقت" للخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.