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السبت 22 أغسطس 2020 الموافق 03 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أمينة: «لا يا بيروت» هدفها التضامن ودعم الشعب اللبناني

السبت 22/أغسطس/2020 - 04:28 م
أمينة
أمينة
حسين الجندي
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طرحت المطربة أمينة مؤخرا أكثر من فيديو كليب في مدة زمنية قصيرة على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» وفي مقدمتها كليب يحمل اسم «مخاصمني 3 أيام».

وقالت أمينة في تصريحات من مكتبها الإعلامي اليوم السبت، إنها رحبت بفكرة هذه الحالة من الكلمات والإحساس الرنان والشوق لتلمس قلوب الرجال تجاه المرأة؛ مشيرة إلى أن الفكرة تدور حول الاهتمام والإلحاح الزائد من المرأة لما تحمله من مشاعر وأحاسيس رومانسية مرهفة للاطمئنان على فارس أحلامها ولكنه يقابل برد فعل من الطرف الآخر بتركها لعدة تساؤلات محيرة إلى أن تنتهي بتعبير الاشتياق لديها في إطار رومانسي وغيرها.

وأوضحت أمينة أنها عرض لها مؤخرا على «يوتيوب» أوبريت يحمل اسم «لا يا بيروت» بمشاركة مجموعة من نجوم الغناء والفن في الوطن العربي؛ مؤكدة أنها تحمست لهذه الفكرة واهتمت بها لأنها تتضامن من خلالها مع الشعب اللبناني الشقيق بالصمود أمام هذا الإرهاب الغاشم؛ مؤكدة أن الكليب تدور أحداثه حول المساندة والدعم لدي الشعب اللبناني في مواجهة الأزمات والاستمرار على تخطي مختلف جميع العراقيل والصعوبات التي تعرض لها مؤخرًا الشعب اللبناني في الحادث الإرهابي الأليم الذي حدث بمدينة "بيروت" مما نتج عنه الكثير من الضحايا والإصابات وذلك في إطار تحفيزي وتشجيعي وغيرها.

جدير بالذكر بأن أوبريت «لا يا بيروت» يتضمن نخبة من نجوم الغناء والفن في الوطن العربي وعلى رأسهم المطربة أمينة، أيمن زبيب، همام إبراهيم، زين عوض، مراد ملحم، ندي مراد، مهند خلف وهي من كلمات عماد الأسعد وألحان سليم سلامة وتوزيع حمزة الغازي.

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