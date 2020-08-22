الخارجية اليونانية: استفزازت تركيا موجهة ضد أوروبا بشكل عام

علّق وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس على الأنشطة التركية غير القانونية المستمرة في المنطقة الاقتصادية الخالصة القبرصية وفي مناطق الجرف القاري اليوناني، بعد اجتماعه الأخير مع وزير خارجية جمهورية قبرص.وقال نيكوس ديندياس: "إن التصعيد من قبل تركيا واستمرارها في العدوانية موجهة ضد الاتحاد الأوروبي، وليس اليونان وقبرص فقط، وهذا يعني أنه يجب أيضًا تصعيد الرد الأوروبي".وأضاف: "تركيا تتجاهل المواقف الواضحة للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول منطقتنا، وذلك باستمرارها في خطواتها الاستفزازية، فهي تتجاهل القيم الأوروبية، وتتجاهل القانون الدولي، وتتجاهل القوانين البحرية الدولية"، وفقًا لما أوردته صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية.وأشار إلى أن تركيا تسعى لتصعيد الموقف، وذلك لتشكيل عسكرة غير مقبولة، فالنظام الحالي لتركيا مثير للشغب في المنطقة.وأوضح أن استمرار الانتهاكات لا ينتج عنها سوى التصعيد من قبل جميع الأطراف، مؤكدًا من جديد على دور تركيا المزعزع للاستقرار في المنطقة.وتابع، تركيا تفتقر للحجج، من الواضح أنه لا اليونان ولا جمهورية قبرص هما من تسببا في هذا التصعيد، لكن هذا لا يعني أننا ننظر بشكل سلبي تجاه الموقف، نحن سنواصل اتخاذ مبادرات لتفادي الأمر الأسوأ.وعن دعوة تركيا للحوار، قال: "لا أحد مقتنع بدعوات تركيا الذريعة للحوار في وقت تحاول فيه تركيا فرض الأمر الواقع، باستخدام الابتزاز والتهديدات".