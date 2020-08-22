محافظ بني سويف يصدر قرارًا بتنظيم حضور العاملات بالوحدات المحلية

أصدر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف اليوم السبت، قرارًا بشأن تنظيم حضور العاملات بديوان عام المحافظة، ودواوين عموم الوحدات المحلية ومديريات الخدمات التابعة.وتضمن القرار في مادته الأولى حضور العاملات اللاتي لديهن أطفال أقل من 6 سنوات للعمل في الساعة 9 صباحًا وانصرافهن في الساعة 1 ظهرًا، وذلك اعتبارًا من غد الأحد، بصفة استثنائية لحين إعادة فتح الحضانات وبدء الدراسة.