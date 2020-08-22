الطالب ضحية التنمر: «أتعرض عليا منح من جامعات أجنبية»

التقى اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، بالطالب "أحمد عمر" ضحية التنمر بجامعة كفرالشيخ، لمناقشته حول ما دار معه خلال اختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية بجامعة كفر الشيخ.قال الطالب أحمد عمر: "إن المحافظ تعامل معي بشكل أبوي، حيث كانت أول كلمة له معي "أنا بكلمك دلوقتي كأب وبشكل ودي وأريدك أن تثق بالله، ومتأكد إنك هتنجح وهتكون نموذج نفتخر فيه"، متابعا، "أن كلمات المحافظ كانت بالنسبة لي مبعث للطمأنينة، وكنت أتمنى أن يتعامل معي بنفس الطريقة الدكتور الذي اختبرني خلال اختبارات القدرات".وأضاف الطالب أحمد عمر، أنه تلقى العديد من المنح الدراسية لكليات مختلفة لكنه حتى الآن لم يتخذ قرارا، وحلمه أن يتلقى منحة بأحد كليات طب الأسنان الخاصة.وكان أحمد عمر من أبناء محافظة كفر الشيخ، كتب على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن تعرضه للتنمر خلال تقديمه لاختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية بجامعة كفر الشيخ.