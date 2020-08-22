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السبت 22 أغسطس 2020 الموافق 03 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مقتل 3 فى إطلاق نار ببلدة كفتون شمالى لبنان

السبت 22/أغسطس/2020 - 04:47 م
إطلاق نار ببلدة كفتون
إطلاق نار ببلدة كفتون شمالي لبنان
وكالات
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أفادت مصادر أمنية والوكالة الوطنية للإعلام، اليوم السبت، بأن 3 رجال قتلوا في إطلاق نار ببلدة في شمال لبنان الليلة الماضية.

وقالت المصادر إن إطلاق النار جاء من سيارة أوقفها الرجال الثلاثة أثناء مرورها في بلدة كفتون، وأضافت أن السيارة عُثر عليها في وقت لاحق دون أن يكون أحد بداخلها، لكن كان فيها مسدس وكاتم للصوت وعبوة ناسفة صغيرة وسلك كهربائي.

وقُتل اثنان من الرجال على الفور في حين لقي الثالث حتفه في وقت لاحق متأثرا بجراحه، ولم يتضح حتى الآن الدافع وراء هذه الجريمة.

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