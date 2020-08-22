جهود مصرية لمنع التصعيد الإسرائيلي ضد غزة

تبذل مصر والأمم المتحدة جهودًا كبيرة لعودة الهدوء إلى قطاع غزة المحاصر، ومنع أي تصعيد عسكري.وتسعى القاهرة، بالتعاون مع نيكولاي ملادينوف مبعوث الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط، أن يتوصلا إلى اتفاقات لعودة الهدوء بين تل أبيب وحركات المقاومة الفلسطينية، حسبما أذاعت القناة الـ12 في تليفزيون الاحتلال الإسرائيلي.وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفًا مدفعيًّا، صباح اليوم السبت، ضد عدة نقاط تابعة لحركة حماس الفلسطينية داخل قطاع غزة المحاصر، بدعوى الرد على استمرار إطلاق البالونات الحارقة والصواريخ تجاه مستوطنات الغلاف.وعقد أفيف كوخافي رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، وقادة القيادة الجنوبية، جلسة لتقييم الأوضاع، تقرر خلالها تعزيز إجراءات الاستعداد من قبل القيادة الجنوبية والقوات الجوية والاستخبارات العسكرية نحو احتمال نشوب تصعيد لعدة أيام يشمل مئات الأهداف التي سيتم مهاجمتها داخل غزة، بالإضافة إلى مئات القذائف الصاروخية التي ستطلق من غزة باتجاه المستوطنات في غلاف القطاع.