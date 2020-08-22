ضحية التنمر يعزف عن مقابلة رئيس جامعة كفرالشيخ: «كنت نايم»

قال الطالب أحمد عمر، صاحب واقعة التنمر بكلية التربية الرياضية بجامعة كفرالشيخ، إنه لم يذهب اليوم السبت للقاء الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، والذي كان مقررا في العاشرة صباحا، وذلك بسبب نومه من كثرة الإرهاق.وأضاف الطالب، خلال حديثه لـ"الدستور"، أنه سوف يذهب للجامعة في موعد آخر، وأنه لم يذهب خلال الموعد المحدد لكونه مرهقا للغاية بسبب ما تعرض له خلال اليومين الماضيين كرد فعل لما نشره إزاء تعرضه للتنمر.وكان الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، قد وجّه الدعوة للطالب أحمد عمر، طالب اختبارات كلية التربية الرياضية، والذي تعرض للتنمر، للحضور إلى مكتبه اليوم السبت لمقابلته.وقال رئيس الجامعة إنه فور علمه بالواقعة تم التواصل مع الدكتور عبدالحليم عكاشة، عميد كلية التربية الرياضية بالجامعة، للوقوف على ملابسات الواقعة، ووجّه بنشر بيان توضيحي بخصوص الواقعة.كما وجّه رئيس الجامعة عميد كلية التربية الرياضية بالتواصل مع الطالب للحضور إلى الجامعة غدا السبت لإيضاح الحقائق وبحث تظلمه، مؤكدا استعداد الجامعة فور التحاق الطالب بإحدى كلياتها لتقديم أقصى خدمة طبية ممكنة للطالب وعلى نفقة الجامعة.وأكد رئيس جامعة كفرالشيخ أن مجتمع الجامعة يرفض جملة وتفصيلا مبدأ التنمر، موضحا أن الجامعة بها طلاب من ذوي الهمم، وهم جزء عزيز جدا لدينا من طلاب الجامعة، وإدارة الجامعة حريصة على تقديم كل سبل الرعاية لهم، وأن مكتبه مفتوح لاستقبالهم في أي وقت.وأوضح أن كلية التربية الرياضية لها اختبارات قدرات ذات طبيعة خاصة وموحدة على مستوى الجمهورية، ويجب الوقوف على قوام الطالب بصورة كاملة، وتجرى الاختبارات تحت إشراف لجان من المجلس الأعلى للجامعات.كما أكد الدكتور دسوقي ضرورة غرس قيم الانتماء والمواطنة والولاء والبذل والتضحية من أجل الوطن، والتأكيد على الثوابت الوطنية.