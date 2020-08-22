العراق يسجّل أكثر من 200 ألف إصابة بكوفيد-19

أعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم السبت، عن تسجيل 3965 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الأخيرة، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات المسجلة إلى أكثر من مائتي ألف في ظل تدهور المنظومة الصحية للبلاد.وأفاد بيان رسمي لوزارة الصحة أنه تم تسجيل 201.050 إصابة بفيروس كورونا المستجد في عموم العراق.وأشار البيان إلى شفاء 143.393 من المصابين فيما توفي 6353 شخصًا منهم.وبلغ عدد الإصابات اليومية نحو 4000 على مدى أكثر من أسبوع لكن السلطات تجنّبت إعادة فرض تدابير الإغلاق التي تم رفعها مطلع الصيف.وعلى الرغم من ذلك، بدأت مدينة كربلاء المقدسة لدى الشيعة (جنوب بغداد) الجمعة إحياء مراسم شهر محرم، التي يتخللها تنظيم مواكب ومسيرات حاشدة، ما يثير المخاوف من تفشي الوباء ويشكل عبئًا إضافيًّا على نظام الرعاية الصحية في العراق الذي يعاني منذ عقود من نقص في عدد الأطباء والأدوية وأسرّة المستشفيات.