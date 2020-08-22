لأول مرة.. برنامج للدراسات العليا فى «علوم الحاسب» بجامعة مصر

اعتمد مجلس الجامعات الخاصة برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، لائحة الدراسات العليا ومنح درجة الماجستير في تخصص علوم الحاسب بكلية تكنولوجيا المعلومات بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.يأتي ذلك في إطار التعليم المتميز الذي تقدمه جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا لطلابها تحت رعاية خالد الطوخي، رئيس مجلس أمناء الجامعة.صرح بذلك الدكتور هاني حرب، عميد كلية تكنولوجيا المعلومات، وأضاف أن برنامج الدراسات العليا في تخصص علوم الحاسب من المقرر أن ينطلق بداية من الشهر المقبل، على أن تكون مدة الدراسة للطالب المَنتظم سنتين، وسنة مواد دراسية على فصلين دراسيين.وأشار "حرب" إلى أن الأوراق المطلوبة للتقديم تضم أصل شهادة المؤهل الدراسي، وبيان بالتقديرات التي يحصل عليها المتقدم من الجامعة، وأصل شهادة الميلاد، وصورة من البطاقة الشخصية، وعدد 6 صور شمسية، والموقف من التجنيد وشهادة حسن سير وسلوك، وموافقة جهة العمل على التفرغ. مشيرًا إلى أن ملامح التميز لكلية تكنولوجيا المعلومات بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تتمثل في حصولها على الموافقة على افتتاح قسم الذكاء الاصطناعي بالكلية، ليستقبل الطلاب مطلع الشهر المقبل لتكون أول دفعة للطلاب المنضمين لقسم الذكاء الاصطناعي بكلية تكنولوجيا المعلومات، وذلك في إطار تفعيل توجيهات القيادة السياسية بضرورة تعظيم الاستفادة من الثورة الصناعية الرابعة والتقنيات البازغة، والالتزام بتعليمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتحويل الجامعات المصرية إلى جامعات ذكية.وأوضح عميد الكلية، أن التكنولوجيا الحديثة أنتجت العديد من الابتكارات العلمية، ومنها أجهزة الترجمة الفورية، كما أتاح الإنترنت للطالب الكتاب والمعلم، حيث يتمكن الطالب من رؤية المعلم وطريقة شرحه وتعبيرات وجهه بشكل إلكتروني.وفى هذا السياق أعلن الدكتور محمد العزازي، رئيس الجامعة، عن امتلاك الجامعة على القدرة ذات الجودة المرتفعة، والتي تعمل على استيعاب جميع أساليب التعليم الحديثة، وبما تمتلكه من خبرة أعضاء هيئة التدريس، كما أن الموافقة على البدء في برنامج الدراسات العليا في تخصص علوم الحاسب خطوة من خطوات التميز في طريق جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.