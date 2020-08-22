السعودية تسجل 39 حالة وفاة و1184 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم السبت، تسجيل 39 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بالفيروس إلى 3619 حالة.وأشارت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، إلى تسجيل 1184 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 306 آلاف و370 حالة.ولفتت الوزارة إلى تسجيل 1374 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 278 ألفا و441 شخصا.