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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

قصة بطلات «أنف وثلاث عيون» من الميكرفون إلى الشاشة

السبت 22/أغسطس/2020 - 04:45 م
إحسان عبد القدوس
إحسان عبد القدوس
نضال ممدوح
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يعد الأدب رافدًا مهمًّا من روافد الإبداع الفني٬ سواء كان مرئيًّا من خلال شاشات التليفزيون أو السينما٬ أو معروضًا مباشرة بدون حائل بين المبدع والمتلقي علي خشبات المسارح٬ أو مسموعًا من خلال أثير الإذاعة.

كثير من الروايات والنصوص القصصية أو حتي المسرحيات تحولت لأعمال درامية تمثيلية٬ بل وقدمت في أكثر من صورة٬ كثلاثية نجيب محفوظ التي قدمت في ثلاثة أفلام من إخراج حسن الإمام٬ كما قدمت في مسلسل إذاعي وآخر تليفزيوني٬ كما قدمت علي خشبة المسرح أيضًا وما زالت تقدم حتي الآن.

ومن ضمن الروايات التي تراوحت بين الإذاعة وشاشة السينما٬ رواية "أنف وثلاث عيون" للكاتب إحسان عبدالقدوس، والتي صدرت لأول مرة عام 1964، وتدور حول الطبيب "هاشم عبداللطيف" وعلاقته بثلاث نساء هن: أمينة٬ نجوي٬ رحاب.

تناقش الرواية العلاقة بين الجنسين وما يعتريها من تعقيدات٬ ونظرة الرجل للمرأة٬ وفلسفة الحب بين الطرفين٬ وبعض من القضايا الاجتماعية كالفرق بين التحرر والإباحية.
أنف وثلاث عيون
أنف وثلاث عيون
ــ رحاب تكتشف "رشا مدينة" لأول مرة
كانت أول معالجة درامية لرواية أنف وثلاث عيون من خلال المسلسل الإذاعي والذي عرض بنفس الاسم لأول مرة بإذاعة الشرق الأوسط 1969 من إخراج محمد علوان وإعداد إذاعي للناقد السينمائي أحمد صالح. وقام ببطولة المسلسل كل من: عمر الشريف في دور الدكتور هاشم٬ نادية لطفي في دور "أمينة" أو ميتو٬ سميرة أحمد في دور "نجوي" والفنانة اللبنانية رشا مدينة في دور "رحاب" والتي قدمتها الإذاعة لأول مرة٬ ويعد هذا الدور إكتشاف للممثلة اللبنانية في مصر والتي كانت ومازالت قبلة الفنانيين العرب.

التزم أحمد صالح بأحداث الرواية الأصلية٬ وإن كان كثف الضوء أكثر علي شخصية "نجوي"٬ فظهرت ذات إرادة حرة بعدما تحررت من أسر أمها بالتبني "ماما عزيزة"٬ وكيف أبرزت ما أراده عبد القدوس من شخصيتها وأن طريق المرأة للعلم والعمل هما وحدهما سبيلها للخلاص. كما أدي عباس فارس دور "عبد الفتاح بيه" بشكل مغاير تماما عن نظيريه التليفزيوني والسينمائي٬ وكيف تحول من شخص إنتهازي يستغل شباب نجوي مقابل ما ينفقه عليها من أموال٬ إلي أب متفهم لقرارها بالعودة للدراسة والعمل.

أما رحاب الفتاة اللبنانية التي يستغلها أفراد أسرتها التي خضعت للتأميم٬ لتهريب أموالهم خارج مصر٬ مستغلين علاقتها بالدكتور هاشم لإخفاء الأموال والمجوهرات بحقائبها٬ نظرا لأنه شخصية عامة لا يخضع للتفتيش ولا توجد عليه أية علامات استفهام أو شبهات جنائية. لكن رحاب عندما تكتشف الأمر تنقذ هاشم في اللحظات الأخيرة٬ وكان لصدقها سببا في تخلي هاشم عنها عندما أخبرته الحقيقة٬ وكأنه أراد أن تخدعه أو بمعني أدق لا يقرب إليه إلا من يخدعونه ويكذبون عليه.
ماجدة
ماجدة
ــ ماجدة تنتج "أنف وثلاث عيون" من أجل "أمينة"
عن سيناريو وحوار كتبه مصطفي كامل وعاصم توفيق٬ قدم المخرج حسين كمال في العام 1972 رواية عبد القدوس سينمائيا٬ وفيلم يحمل نفس عنوان الرواية٬ قامت ببطولته وإنتاجه الفنانة ماجدة في دور أمينة٬ ومحمود ياسين في دور الدكتور هاشم٬ ونجلاء فتحي في دور نجوي٬ وميرفت أمين في دور رحاب.

أدخل كاتبا السيناريو بعض التغييرات الطفيفة علي العمل السينمائي٬ نظرا للمساحة الزمنية التي أستغراقها الفيلم حوالي ساعة نصف٬ وإن ظهر كثلاث قصص منفصلة متصلة. فتغاضي السيناريو مثلا عن السبب الرئيسي وراء أزمة أمينة ألا وهو إنفصال والديها وزواج كلا منها بآخر.

قدم الفيلم شخصية "نجوي" بصورة باهتة مشوشة٬ لا تملك قرارها بل تستسلم لما تقرره "ماما عزيزة"٬ وحتي بعد أن جاءتها الفرصة تراجعت عنها ولم تستغلها، أما "رحاب" قدمها الفيلم كفتاة مصرية ــ علي العكس من النص الروائي فكانت لبنانية لاهية عابثة٬ أقترنت بـ هاشم فقط لتثير غيرة صديقها.
عندما تحولت رحاب
عندما تحولت "رحاب" المستهترة لطبيبة نفسية

ــ عندما تحولت "رحاب" المستهترة لطبيبة نفسية
للمرة الثالثة تلجأ الدراما لرواية عبد القدوس خلال المسلسل التليفزيوني الذي حمل اسم الرواية٬ من إنتاج التليفزيون المصري والذي عرضه لأول مرة عام 1980٬ إخراج نور الدمرداش٬ وسيناريو وحوار أحمد الخطيب، بطولة كمال الشناوي في دور الدكتور هاشم٬ يسرا في دور أمينة٬ ليلي علوي في دور نجوي٬ وماجدة الخطيب في دور رحاب.

أدخل السيناريست بعض التغييرات التي تناسب جمهور التليفزيون وقاعدته الأوسع مقارنة بالسينما٬ والتركيز علي القضايا الإجتماعية٬ كقضية الطلاق وأثرها السلبي علي الأطفال٬ والمشكلات النفسية التي يتعرضون إليها نتيجة هذا الطلاق. فمن خلال شخصية أمينة أو ميتو الممزقة بين ثلاثة منازل٬ منزل زوج والداتها٬ ومنزل أبنة خالتها راوية وقدمت الدور "هالة صدقي" ومنزل والدها المزواج. علي أن مصير أمينة في النهاية كان محسوما لصالح إبنتها فاختارت العودة لزوجها عبد السلام لتجنب طفلتها هدي مصير كمصيرها.

لم تسقط أمينة في الرذيلة كفتاة ليل كالنص الروائي والسينمائي٬ بل اختارت مصلحة ابنتها، أما نجوي فسار دورها وشخصيتها مرسومة كالنص الروائي٬ وإن أدخل السيناريو دور جديد علي العمل وهو دور والد نجوي بالتبني "طاهر" وقدمه النجم محمود المليجي٬ وإن كانت نجوي تموت فتترك في نفسهاشم الحسرة والندم٬ حتي أنه يدمن الحقن المخدرة.

تظهر "رحاب" المعالجة النفسية٬ كانت تلميذة للدكتورهاشم٬ تتعرض لحالة أمينة خلال دخولها مستشفي الأمراض العقلية٬ وتحاول مساعدتها ومساعدة هاشم في الوقت نفسه وهو ما تنجح فيه٬ وإن كانت أيضا وقعت في حب هاشم لكنها لم تخبره.
أنف وثلاث عيون
أنف وثلاث عيون

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