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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

ولى عهد السعودية يوجه بإقامة عدد من سباقات الهجن

السبت 22/أغسطس/2020 - 04:38 م
محمد بن سلمان
محمد بن سلمان
وكالات
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وجه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بإقامة عدد من سباقات الهجن في السعودية خلال الفترة المقبلة، بما تشمله من عمليات التشغيل والتنظيم وتجهيز الميادين الخاصة بها والجوائز المخصصة لها؛ وذلك حرصًا منه على رياضة الهجن العريقة وملاكها، واهتمامًا منه بتطوير هذه الرياضة التاريخية، التي تعد جزءًا مهمًّا من إرث السعودية وثقافتها على مر التاريخ.

وبهذه المناسبة رفع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية السعودية، باسمه وباسم كل الرياضيين وملاك الهجن، خالص الشكر والتقدير لولي العهد، على هذه اللفتة التي تعدّ امتدادًا للدعم الكبير للرياضة السعودية بمختلف المستويات والأنشطة، مؤكدًا أن ذلك يبرهن على ما تحظى به رياضة الهجن وملاكها من اهتمام وعناية خاصة من الأمير محمد بن سلمان، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن ما تحقق لهذه الرياضة من انتشار وتميز ومتابعة، جعلتها إحدى الرياضات التي تحظى بإقبال كبير.

هذا وسيعلن الاتحاد السعودي للهجن برنامج سباقاته لموسم 2020 وبرنامجه لموسم 2021، والذي سيشمل إقامة ثلاث بطولات من بينها كأس وزارة الرياضة، وكأس اللجنة الأولمبية السعودية، وكأس الاتحاد السعودي للهجن.

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