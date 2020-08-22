المشدد 6 سنوات لكهربائي عرض طفلة للبيع مقابل 60 ألف جنيه

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، اليوم، المتهم «ز. س»، كهربائي، بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه، كما قضت ببراءة كل من «ح. ب» و«م. ا» عما أسند إليهما في محاكمتهما بجريمة الاتجار بالبشر بالوايلي بعرض طفلة للبيع.صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين حسن السيد حسن ومحمد أحمد صبرى، وأمانة سر محمد فريد وهاني شحاتة.وكشف أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات عن أنهم بدائرة قسم الوايلي تعاملوا على شخص طبيعي، وهي الطفلة رفيق، ذات 3 سنوات، بأن قام المتهم الأول بعرضها للبيع وتوجه رفقة المتهم الثالث «م. س» لجهة يقصدونها لتنفيذ مشروعهم الإجرامي، وكان ذلك بمباركة المتهمة الثانية «ح. ب» مستغلين في ذلك السلطة الأبوية لهم على المجني عليها حال كون المتهمة الثانية والدتها والمتهم الأول متولي رعايتها، وكان ذلك التعامل بقصد الحصول على منفعة مادية والحصول على المال.وكشفت شهادة عقيد شرطة بإدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر عن أنه بورود معلومات إليه من أحد مصادره السرية، مفادها قيام المتهم الأول «ز. س» بعرض الطفلة المجني عليها للبيع مقابل مبلغ مالي وقدره 60 ألف جنيه، وعليه بالتواصل مع المتهم بمعرفته حدد معه ميعاد ومكان التقابل عقب الاتفاق معه على شراء الطفلة، وحال وصوله تقابل مع المتهم الأول «ز. س» والثالث «م. ا» وباستدعائه المتهمة الثانية «ح. ب» فقام بضبطها، وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط أقر المتهم الأول بأن المجني عليها نجلة المتهمة الثانية وأنه عرضها للبيع بمعاونتها والمتهم الثالث، باستدعائه للمتهمة الثانية قررت بذات أقوال سالف الذكر، وبإجرائه التحريات توصل إلى صحة قيام المتهمين بارتكاب واقعة عرض المجني عليها للبيع مقابل الحصول على منفعة مالية.وتضمنت ملاحظات النيابة العامة بالقضية أنه ثبت بتقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية تطابق البصمة الوراثية للمجني عليها مع البصمة الوراثية للمتهمة الثانية، مما يشير إلى أن المتهمة تتماشى وكونها أماً بيولوجية للمجني عليها، كما أقر المتهم الأول بقيامه بعرض المجني عليها للبيع مقابل مبلغ مالي وقدره 60 ألف جنيه.