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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حاول إنقاذ أخيه فغرق.. تفاصيل مصرع شقيقين بالإسماعيلية

السبت 22/أغسطس/2020 - 04:32 م
غرق شاب
غرق شاب
الإسماعيلية - مصطفى دياب
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ترك شقيقان من محافظة قنا، بلدهما، وانتقلا إلى الإسماعيلية، بحثا عن لقمة العيش، فكانت نهايتهما مأساوية، حيث غرقا داخل حوض سمك.

تلقى اللواء ياسر نشأت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا يفيد بمصرع شقيقان "محمد.أ" 24 سنة، و"حمادة" 21 سنة، يعملان في البناء ومقيمان في محافظة قنا، وانتقلا إلى الإسماعيلية، بحثًا عن لقمة العيش، وأثناء عملها، نزل حمادة إلى المياه للاستحمام، فرآه شقيقه وظنه يغرق فنزل وراءه إلى المياه، ليغرقا الشقيقين.

وتم انتشال جثمانهما ونقلهما لمشرحة مستشفى القنطرة شرق، وحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق في الواقعة.

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