ضبط 31 ألف لتر بنزين مخلوط بالسولار فى بورسعيد

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، بقيادة مجدي الخضر، حملة اليوم السبت، على محطات الوقود لضبط أي محاولات غش للمواد البترولية المقدمة للمواطنين.وأسفرت الحملة عن ضبط سيارة نقل "تريلا" محمل عليها 31 ألف لتر من بنزين 92 مخلوط بالسولار، كانت ستوزع على محطات البنزين داخل مدينة بورفؤاد،مما يسبب أضرار جسيمة على السيارات وأصحابها.وجرى التحفظ على السيارة المضبوطة، وسحب عينات وإرسالها للمعامل المختصة، وتحرر المحضر بالواقعة رقم 935 لسنة 2020 إداري بورفؤاد.