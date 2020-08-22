العرابي: وقف إطلاق النار في ليبيا تمهيد لمعالجة شاملة للأزمة (فيديو)

قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إن إعلان وقف إطلاق النار في ليبيا يعتبر نقطة مهمة وانتصارًا، وبداية لطريق طويل لم يكن ممهدًا لحد كبير، مشيرًا إلى أن معالجة الأزمة الليبية يجب أن تكون شاملة.وأشار السفير محمد العرابي، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد"، المذاع على فضائية "ten"، اليوم السبت، إلى أن وقف إطلاق النار يجب أن يكون بداية لعملية سياسية حقيقية بعيدة عن أي تدخلات خارجية، لافتًا إلى أن تركيا دولة مراوغة ومستعدة أن تخسر تكتيكيًّا في بعض الأحيان ثم تجني مكاسب استراتيجية.وأضاف وزير الخارجية الأسبق، أن حكومة فايز السراج عليها أن تعيد الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل التدخل التركي، منوهًا بأنه يجب أن نكون حذرين عند التعامل مع تركيا، حيث إنها دولة تبحث عن مصالحها فقط.