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السبت 22 أغسطس 2020 الموافق 03 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين وكوريا الجنوبية تؤكدان على سلام دائم فى شبه الجزيرة الكورية

السبت 22/أغسطس/2020 - 06:03 م
الصين وكوريا الجنوبية
الصين وكوريا الجنوبية
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أكدت الصين وكوريا الجنوبية اليوم السبت، أهمية تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين ودعم التعددية والتجارة الحرة، مشددين على أهمية العمل مع مختلف الأطراف للوصول إلى تسوية سياسية وبناء سلام دائم في شبه الجزيرة الكورية.

جاء ذلك خلال اجتماع بين "يانغ جيه تشي" عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني مدير مكتب لجنة الشئون الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وبين كبير مستشاري الأمن القومي لكوريا الجنوبية "سوه هون" في مدينة "بوسان" الكورية.

وقال تشي– وفقًا لوزارة الخارجية الصينية اليوم- إن الصين مستعدة للعمل مع كوريا الجنوبية لتعزيز التبادلات رفيعة المستوى والتواصل الاستراتيجي، ودعم الربط بين استراتيجيات التنمية، واستكشاف ورعاية نقاط نمو جديدة في التعاون الثنائي وتعزيز التبادلات الاقتصادية والتجارية والثقافية، بهدف رفع علاقات الشراكة الاستراتيجية التعاونية بين الصين وكوريا الجنوبية إلى مستوى جديد.
وأضاف تشي أن الصين تدعو لبناء نمط جديد من العلاقات الدولية يتسم بالاحترام المتبادل والإنصاف والعدالة والتعاون المربح للأطراف، مشيرًا إلى أن الصين مستعدة لدعم التعاون الدولي في القطاع متعدد الأطراف مع كوريا الجنوبية، من أجل حماية التعددية والتجارة الحرة.
وتابع تشي أن الصين تدعم كوريا الجنوبية في القيام بدورها فيما يتعلق بتعزيز التعاون بين الصين واليابان وكوريا الجنوبية ودعم التكامل الاقتصادي الإقليمي، كما تدعم الصين الكوريتين في تحسين العلاقات ودعم المصالحة والتعاون، وهي مستعدة للعمل مع الأطراف ذات الصلة للقيام بدور بناء في التسوية السياسية لقضية شبه الجزيرة الكورية.
ولفت تشي إلى أن تكاتف البلدين في الحرب ضد وباء فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) أصبح من النماذج التي يحتذى بها على الساحة الدولية.
من جانبه، قال كبير مستشاري الأمن القومي لكوريا الجنوبية "سوه هون"، إن بلاده تولي اهتمامًا كبيرًا لتطوير العلاقات مع الصين، وإن سول تتطلع لإجراء تبادلات رفيعة المستوى أوثق مع بكين، وتعميق التواصل والتعاون على نحو شامل في مجموعة كاملة من المجالات، وبناء سلام دائم في شبه الجزيرة الكورية.
وأضاف هون أن كوريا الجنوبية ستدفع بنشاط أجندة التعاون بين الصين واليابان وكوريا الجنوبية، وتدعم التعددية في الشئون الدولية، وتقدم إسهامات جديدة للتعاون الدولي في الحرب على كوفيد-19.
وتبادل الجانبان وجهات النظر حول الوضع في منطقة آسيا- المحيط الهادئ، كما استعرض الجانب الصيني موقفه من العلاقات الصينية- الأمريكية.

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