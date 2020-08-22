أمين «السياحة العالمية» يزور فنادق البحر الأحمر اليوم

كشف هشام الشاعر عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، أن زوراب بولوليكاشفيلي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة (UNWTO) سيصل مساء اليوم إلى الغردقة بصحبة وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني للوقوف على استعداد الفنادق والإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها لمواجهة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد- 19.وأضاف الشاعر في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه من المقرر أن يقوم بجولة بعدد من الفنادق بالبحر الأحمر والمنشآت السياحية والإجراءات التي تم اتخاذها بالمطارات من الالتزام بالإجراءات الوقائية وكيفية التعامل الآمن مع ظهور أي حالات إصابة بالعدوى.ويشير رامى رزق الله رئيس لجنة التسويق السياحي بشرم الشيخ، إلى أن زيارة رئيس المنظمة ستكون قصيرة ولن تتعدى سوى 4 أيام ومن المقرر بعد انتهاء زيارته إلى البحر الأحمر أن يصل السيد بولوليكاشفيلي إلى جنوب سيناء فى حالة اتساع الوقت لذلك.وأضاف رزق الله أن هذه الزيارة فى هذا التوقيت خطوة كبيرة لصالح السياحة المصرية وخاصة ما ستقوم بكتابته المنظمة عنها بوسائل التواصل الاجتماعي سيكون له مردود كبير على الحركة السياحية الوافدة لمصر وخاصة أن المنظمة تتعامل بشكل مباشر مع قطاعات السياحة الرسمية بالعديد من دول العالم وشهاداته ذات ثقة من الجميع وقيام رئيس المنظمة بالوقوف على كل الاستعدادات على أرض الواقع ستكون محل مصداقية.