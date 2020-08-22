تنسيق 2020.. طريقة تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى

تنسيق 2020

أعلنت وزارة التعليم العالي الحد الأدنى من القبول بالمرحلة الأولى للشعبة العلمية 400 درجة فأكثر أي توازي نسبة 97.60% وشعبة علمي رياضة 387 درجة فأكثر أي بنسبة 94.40% والشعبة الأدبية 327 درجة فأكثر أي توازي نسبة مئوية 79.90% فأكثر.



ترصد الـ"دستور" الخطوات التي يجب الطالب الحاصل على شهادة الثانوية العامة اتباعها عند تسجيل الرغبات خلال الموقع الالكتروني لمكتب التنسيق:

1- قم بإدخال الموقع الالكتروني للتنسيق www.Tansik.Egypt.gov.eg عند محرك البحث.



2- ادخل الرقم الجلوس ورقم السري الخاص بالطالب أو الطالبة.



3-يختار الطالب أسلوب الاختيار إما بقطاعات التخصص المسموح بها لشعبه.



4- يختار الطالب الكلية أو المعهد التي يرغب بالانضمام بها مع مراعاة التوزيع الجغرافي للحد من ظاهرة تقليل الاغتراب.



5- تنقسم قائمة الكليات المسموح له بالالتحاق بها إلى 3 مجموعات طبقًا للإدارة التعليمية التابعة لها مدرسته.



6- يجب على الطالب اختيار الكليات في النطاق الجغرافي الأول قبل الاختيار فى النطاق التالى له.



7- من المسموح للطالب التغيير من تخصص لآخر مع الحفاظ على استيفاء الشروط المكتوبة بالأعلى.



8-يجب على الطالب توخي الحذر حيث تعد الشعب والأقسام كل منهم رغبة مستقلة عند الترشيح لها.



9-عند نهاية التسجيل وتأكيد على الحفظ سيتيح لك فرصة طباعة الرغبات التي قمت بتسجيلها وسيعطيك الموقع إيصال برقم محدد ومؤرخ بتاريخ وساعة تقدمك وتلك النقطة اختيارية ليست إلزامية.



10-يمكنك حفظ نسخة من رغباتك عن طريق" save as" على حسابك الشخصي لرجوع لها بسهولة عند الرغبة بالتعديل.



11- توخي الحذر في تقديم تنسيق 2020 بتعديل رغباتك عدة مرات "هذا حقك"، لن يتم حفظ إلا آخر تعديل قمت به فقط، وسيتم ترشيحك للكلية بناءً على آخر تعديل.





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طرحت وزارة التعليم العالي اليوم السبت الموافق 22 أغسطس من العام الجاري موقع الخاص فيالإلكتروني لطلاب الثانوية العامة من المرحلة الأولى ستكون فترة التسجيل ابتداءً من اليوم طوال خمسة أيام لتنتهى الأربعاء القادم الموافق 26 أغسطس ليسجل 149685 طالب وطالبة من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة.