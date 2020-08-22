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السبت 22 أغسطس 2020 الموافق 03 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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جولة وزير التنمية المحلية داخل غرفة عمليات الأكاديمية الوطنية للتدريب
السبت 22/أغسطس/2020 - 03:09 م
جولة وزير التنمية المحلية
تصوير: ياسمين يحيى
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