ميرهان حسين تهنئ تامر حسني بعيد ميلاده: أخف دم في العالم (صور)

هنأت الفنانة ميرهان حسين، الفنان تامر حسني، بعيد ميلاده عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".ونشرت ميرهان حسين، عددًا من الصور التي تجمعها بتامر حسني، وعلقت عليها قائلة: "كل سنة وانت طيب يا أخف دم في العالم كل سنة وأنت ناجح ومكسر الدنيا يا تيمو"، وتفاعل معها الآلاف من متابعيها.وكانت بسمة بوسيل، احتفلت بعيد ميلاد زوجها في أحد الأماكن العامة بالساحل الشمالي، وعلى أغنية "كل سنة وأنت طيب"، احتفل الثنائي، وحرصت على تقديم هدية لزوجها وهي صندوق كبير يحتوي على صورة وكعكة.وحضر الحفل عدد كبير من أصدقاء تامر وبسمة، بينهم درة، نسرين إمام، ريهام حجاج، فيفي عبده، ورانيا أبو النصر زوجة الفنان ماجد المصري.