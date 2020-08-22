القصة الكاملة لتعرض شاب أمريكي من أصول مصرية للعنف والضرب

كشفت تقارير أمريكية اليوم السبت، عن تعرض شاب أمريكي من أصول مصرية يبلغ من العمر 18 عامًا ويدعى طارق سيد، يقيم في نيويورك للاعتداء بمضرب وتهديدات وشتائم عنصرية بسبب خلاف على ركن سيارة مع جاره، الأمر الذي وصفه مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية «كير» بأنه هجوم معاد للمهاجرين وللعرب، والدافع هو العنصرية.من جانبه، قال أحمد محمد المدير القانوني لفرع المنظمة في نيويورك في بيان: "هذا الهجوم الوقح على الشاب وليس له مكان في مدينتنا لا ينبغي مهاجمة أي شخص أو العيش في خوف بسبب عرقه، مضيفًا أن المهاجم ظهرت دوافعه بوضوح شديد وعلى شرطة نيويورك أن تفتح تحقيقًا في جرائم الكراهية.وكشف مصدر بالشرطة لشبكة سي إن إن، عن أن الشاب تعرض لهجوم من قبل جاره بسبب خلاف حول ركن السيارة.وفي السياق نفسه، قالت منظمة العلاقات الأمريكية الإسلامية في بيان لها، إن الرجل ثقب إطار السيارة الخلفي وضربه بمضرب بيسبول عندما نزل من سيارته لفحص الضرر.وبحسب المنظمة، فقد هدد الرجل بقتل الشاب وأصدقائه أثناء انتظارهم للشرطة، مستخدما عبارات وشتائم معادية للعرب حيث قال: "عد إلى بلدك".وأكد هوبرت رييس من شرطة نيويورك لشبكة CNN، على أنه لا يوجد ذكر للصفات العرقية في محضر الشرطة ويعتقد أنه أخبر الشرطة عن الصفات ووفقا للتقرير.وأشار التقرير إلى أنه كسرت ذراع الشاب وأصيب بجروح في الرأس.وعلّق طارق السيد عن الحادث بعد توجيه شتائم وعبارات عنصرية له، قائلًا: "يؤلمني سماع من أين أتيت وأن يستخدم ذاك ضدي لأنه لا يحب ذلك".على الجانب الآخر، اعتقلت الشرطة إميليو لوبيز الذي قام بحادثة الاعتداء، وقالت شرطة نيويورك إن الرجل البالغ من العمر 41 عامًا متهم بالاعتداء من الدرجة الثانية وحيازة سلاح من الدرجة الرابعة والتحرش.وأوضحت شبكة سي إن إن فى تقريرها، أن الرجل المعتدى على الشاب المصرى سيمثل للتحقيق أمام المحكمة في 16 نوفمبر في محكمة ريتشموند الجنائية، وفقا لوثائق المحكمة.