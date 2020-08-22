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السبت 22 أغسطس 2020 الموافق 03 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الاتحاد الأفريقي»: وقف إطلاق النار بليبيا يساعد في تنفيذ خارطة الطريق

السبت 22/أغسطس/2020 - 02:56 م
وقف إطلاق النار بليبيا
وقف إطلاق النار بليبيا
عبير سليم
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طالب الاتحاد الأفريقي، السبت، الأطراف الليبية باحترام إعلان الوقف الفوري لإطلاق النار الصادر أمس عن المجلس الرئاسي والبرلمان.

ورحب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي، في بيان، بإعلان الوقف الفوري لإطلاق النار في ليبيا، مشيدًا بجهود أطراف النزاع لتفضيلها مسار الحوار باعتباره الحل الوحيد الذي يمكن أن ينهي ما يقرب من عقد من الحرب.

واعتبر فكي أن الإعلان الأخير سيسهل مبادرات الحوار واستئناف عمل اللجنة العسكرية المشتركة للأمم المتحدة بهدف تحقيق وقف عام لإطلاق النار، وإعادة إطلاق الحوار السياسي بين الليبيين.

وأكد أن وقف إطلاق النار في ليبيا سيساعد على تنفيذ خارطة الطريق التي اعتمدتها لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى في 30 يناير 2020 في جمهورية الكونغو برازافيل.

وتعهدت مفوضية الاتحاد الأفريقي بمواصلة جهودها لمساعدة الشعب الليبي في الخروج من أزمته، داعية المجتمع الدولي لدعم الاتفاق والسلم في هذا البلد.

وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الشرعية فايز السراج ورئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، قد أعلنا أمس الجمعة، في بيانين منفصلين وقف إطلاق النار والعمليات القتالية في كل الأراضي الليبية، في أعقاب اتصالات سياسية دولية مكثفة بشأن الأزمة الليبية شهدها الأسبوع.

وتضمن البيانان الدعوة إلى استئناف إنتاج النفط وتصديره، وتجميد إيراداته في حساب خاص بالمصرف الليبي الخارجي، ولا يتصرف فيها إلا بعد التوصل إلى تسوية سياسية وفق مخرجات مؤتمر برلين، وبضمانة البعثة الأممية والمجتمع الدولي، إضافة إلى نزع السلاح من مدينة سرت الاستراتيجية المتنازع عليها، فضلًا عن إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في مارس 2021.

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