ضبط «عصابة شروق» لتجارة الاستروكس فى الإسماعيلية

نجحت مديرية أمن الإسماعيلية، من ضبط عصابة تتاجر فى مخدر الاستروكس، وتقودها سيدة.وتلقى اللواء ياسر نشأت، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء رشاد الغمراوي، مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بورود معلومات للرائد محمد سكر رئيس مباحث قسم ثالث الإسماعيلية، تفيد باتجار ثلاثة أشخاص في مخدر الاستروكس.وبإجراء التحريات أثبتت صحة المعلومات، وعقب تقنين الإجراءات، تمكنوا من ضبط "شروق.م.ا" 23 سنة، عاطلة، وقائدة العصابة، ومقيمة في قسم أول الإسماعيلية، و"محمد.ج.ع" 35 سنة، ومقيم بدائرة قسم ثان الإسماعيلية، ويعمل سائق، و"السيد.ع.ر" 39 سنة، ومقيم بدائرة قسم ثان الإسماعيلية، حال استقلالهم سيارة أجرة وبحوزتهم كمية من مخدر مخدر الأستروكس تزن حوالي 200 جرام و20 قرصا مخدرا وسلاح أبيض"مطواة" ومبلغ مالي و3 هواتف محمولة.جرى التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة لبيعها على عملائه المدمنين، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم، والسلاح الأبيض للدفاع عن النفس.