بـ1.6 مليون دولار.. كيف دعمت مصر الأطقم الطبية فى 10 دول إفريقية؟

2.2 مليون دولار مساعدات لـ22 دولة إفريقية

4 حمولات طبية لدعم الأطباء فى السودان

تضامن مصري مع العالم لمواجهة كورونا

بدل واقية ومطهرات للكونغو وزامبيا

حققت مصر في السنوات الخمس الماضية طفرة طبية كبيرة من خلال حملات طبية استهدفت الكشف عن الأمراض المزمنة بجانب بناء مستشفيات جديدة، ولكنها لم تتوقف عند تطوير القطاع الطبي لديها فقط، وإنما مدت يد العون لمساعدة الأطقم الطبية في الدول الإفريقية.ولكن ما هي الدول التي ساعدتها مصر طبيًا، وحجم المساعدات التي وصلت إليها؟ «الدستور» ترصد مساعدات مصر الطبية للدول الإفريقية في تقرير مدعوم بالبيانات.بلغت قيمة المساعدات الطبية العينية التي قدمتها مصر مباشرة إلى 10 دول إفريقية 1.6 مليون دولار، وتُجهز حاليًا الشريحتين الثانية والثالثة من المساعدات، التي تستهدف 23 دولة إفريقية، بقيمة تتجاوز 2.2 مليون دولار، حسب تصريحات رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي.وزاد الدعم الطبي المصري للدول الإفريقية مع بداية أزمة كورونا في العالم ووصلت أعداد المصابين بها أكثر من 23 مليونًا ووفاة ما يزيد على 803 آلاف شخص، فزادت مصر من قيمة مساعدتها الطبية لإفريقيا لدعمها في مواجهة الفيروس.كانت السودان من أول الدول الإفريقية التي ساندتها مصر في حربها ضد فيروس كورونا، فأرسلت 4 طائرات عسكرية محملة بكميات كبيرة من المستلزمات الطبية والأدوية مقدمة بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي.وشملت المساعدات الطبية كميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية في ظل أزمة نقص الأدوية ومستلزمات الحماية والوقاية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، بالإضافة إلى عدة آلاف من سترات الحماية الشخصية للكوادر الطبية ومعدات للمعامل الطبية، ومعقمات، وأدوية ومحاليل وريدية، وأجهزة تعقيم ومعدات وأجهزة أخرى لمواجهة جائحة الكورونا.بادر الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعلان تضامن مصر حكومة وشعبًا مع حكومات وشعوب العالم أجمع في محاربة الفيروس، ومن ثَمّ باتت طائرات القوات المسلحة المصرية المحملة بالمستلزمات الطبية تجوب أكثر الدول انتشارًا للوباء.وأكد الرئيس أن مصر على استعداد كامل لتقديم كل ما يمكن من دعم خلال هذه الظروف الصعبة، مؤكدًا أنَّ التاريخ سيذكر عظمة مصر وتلاحمها مع العالم أجمع في هذه المحنة التي جاءت لتذكرنا بأهمية روح التعاون والاتحاد، وتدعونا للتكاتف.أرسلت مصر في إطار توجيهات الرئيس بدعم الدول الإفريقية طائرة نقل عسكرية محملة بكميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية والمطهرات والبدل الواقية مقدمة لجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية زامبيا لمساعدتهما فى التغلب على فيروس كورونا.وأرسلت مصر هذه المساعدات فى إطار جهودها الهادفة لمساعدة الدول الإفريقية الشقيقة على تجاوز أزمة كورونا والحد من تداعياتها على شعوب القارة.ودعم مصر للدول الإفريقية لم يتوقف على أزمة كورونا ولكنه سبقها بالكثير من الدعم الطبي، فتكفلت مصر بحملات طبية لعلاج مرضى فيروس سي والأمراض المتوطنة في إفريقيا، بالإضافة إلى إرسال حملات طبية إلى أغلب الدول الإفريقية لتوفير مستلزمات طبية وأدوية.