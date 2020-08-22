تدريب 1800 شاب وفتاة على «مودة» فى 36 مركز شباب

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، استمرار تدريب الشباب على المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودّة" للأسبوع الثاني على التوالي، ضمن المرحلة الثانية للمشروع، لتأهيل الشباب المقبلين على الزواج بمراكز الشباب بمحافظتي القاهرة والإسماعيلية، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وصندوق الأمم المتحدة للسكان.وأكدت الوزارة، في بيان، أن المرحلة الثانية تستهدف تدريب 1800 شاب وفتاة بـ36 مركز شباب على مستوى 12 محافظة، وهي القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، الغربية، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، الإسماعيلية، السويس، الفيوم، المنيا، مع حرص الجهات المنفذة على اتباع كل الإجراءات الاحترازية التي توفر أعلى معدلات السلامة والأمان لجميع المشاركين بالفعاليات التدريبية، وتستمر هذه التدريبات حتى 15 سبتمبر المقبل.وكانت محافظتا الإسكندرية والغربية محطتى الانطلاق الأولى للمرحلة الثانية من تدريبات "مودة" الأسبوع الماضي، حيث تم تدريب 300 شاب وفتاة على المحتوى التدريبي للمشروع على مدار ثلاثة أيام في كل محافظة.وينفذ التدريبات مجموعة من الكوادر الشبابية الذين سبق وتم تدريبهم على المحتوى العلمي الخاص بمشروع "مودة"، للعمل كمدربين أساسيين للمشروع بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وصندوق الأمم المتحدة للسكان خلال شهر فبراير الماضي.