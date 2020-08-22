ضبط 2.9 طن مخدرات خلال أسبوع

نجحت الحملات الأمنية لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، في مجال مكافحة المخدرات،في ضبط 786 قضية إتجار في المواد المخدرة، 836 متهما.وعثرت الأجهزة الأمنية بحوزة المتهمين على كمية من مخدر الحشيش، وزنت 99.025 كيلو جرام، كمية من نبات البانجو المخدر، وزنت 2771.565 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين، وزنت (9.461 كيلو جرام، كمية من مخدر الأستروكس، وزنت 10.885 كيلو جرام، كمية من مخدر الفودو، وزنت 1.650 كيلو جرام، كمية من مخدر الأفيون وزنت 440 جراما، (29747) قرصا مخدرا مختلفة الأنواع.جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كل صور الخروج عن القانون.