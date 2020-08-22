مدير سابق بالحماية المدنية يحذر من مسببات الحرائق في الصيف

قال اللواء محمود عبد القادر، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة سابقا، إن أسباب الحرائق عديدة، ومن أهمها التوصيلات الكهربائية، محذرًا من استخدام المصدر الكهربائي الواحد "الفيشة" لأكثر من جهاز كهربائي، حيث إنه قد يؤدي إلى حدوث شرارة وهو ما يؤدي إلى بداية الحريق، بالإضافة إلى أن التوصيلات العشوائية.وأضاف اللواء محمود عبد القادر، خلال لقائه ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "ten"، اليوم السبت، أن درجة الحرارة المرتفعة خلال فصل الصيف تهيئ المكان لحدوث حريق، حيث إن حدوث أي شرارة في المكان يسفر عن اشتعال المكان.ونوه مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة سابقا، بأن استخدام زيت الطعام بشكل خاطئ حيث تتركه ربة المنزل يصل لدرجة الغليان ثم تضع به الطعام، فيحدث اندفاع للزيت ويشتعل، معقبًا: "الأمر ده بيحصل بالتحديد في البطاطس".