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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

جمارك مطار الغردقة تضبط أسلحة ومنشطات بحوزة راكب فرنسى

السبت 22/أغسطس/2020 - 03:02 م
جمارك مطار الغردقة
جمارك مطار الغردقة
راندا التوني
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تمكنت جمارك مطار الغردقة برئاسة سلطان صالح، من ضبط محاولة تهريب سلاح ناري وعدد من حقن المنشطات الجنسية والأقراص المخدرة ولفافة حشيش بالمخالفة لأحكام قانون الأسلحة والذخائر المصري رقم 394 لسنة 1954م وتعديلاته، وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

فى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طيران قادمة من مطار صبيحة بتركيا اشتبه عمر عبد الله رئيس قسم تفتيش الركاب في راكب فرنسى نظرًا لارتباكه الشديد، وبتمرير حقائبه على جهاز فحص الأفراد بأشعة الإكسراي بمعرفة أحمد جمال فتلاحظ وجود «طبنجة» ومواد معتمة وتم تأكيد الاشتباه.

وبالعرض على هشام شرارة مدير إدارة تفتيش الركاب قرر تشكيل لجنة جمركية لتفتيش حقائبه من محمود فتحى وبسام محمد ومحمد حداد بحضور عبدالمحسن الشعينى رئيس قسم الأمن الجمركي فتبين وجود 400 قرص ترامادول المخدر و80 حقنة منشطات جنسية ولفة بوزن 200 جرام من مخدر الحشيش وطلقة ذخيرة فارغة مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه الشخصية.

قرر محمد شمس مدير عام جمارك الغردقة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 4 لسنة 2020 وتحريز المضبوطات وتسليمها لإدارة البحث الجنائي بمطار الغردقة للعرض على النيابة العامة.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كل محاولات التهرب الجمركي.

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