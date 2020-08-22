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السبت 22 أغسطس 2020 الموافق 03 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

السبت 22/أغسطس/2020 - 03:07 م
طقس
طقس
نوران إمام
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قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد، إن طقس اليوم السبت يشهد انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة، حيث سيسود طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري، مع ارتفاع نسبة الرطوبة لتصل 80%، مع نشاط في نسبة الرياح.

وأكد شاهين- في تصريحات خاصة لـ"الدستور"- أن طقس السواحل الشمالية سيكون معتدلًا مائلًا للحرارة مع نشاط بالرياح المعتدلة مصاحبًا لشبورة مائية بالقرب من المسطحات المائية والمناطق الزراعية.

وأكد مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد أن الطقس ليلًا سيكون لطيفًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وعلى شمال الصعيد وجنوب الصعيد سيكون معتدلًا.

وأوضح شاهين أن درجات الحرارة اليوم بالقاهرة ستكون 34 الكبرى والصغرى ستكون 24 درجة، الإسكندرية 32 درجة والصغرى 24 درجة.

وقال شاهين إن طقس غد الأحد سيكون مائلًا للحرارة رطبًا على القاهرة والوجه البحريو مع شبورة مائية ونشاط بالرياح المعتدلةو مع ثبات نسبة الرطوبة الكبرى 80% والصغرى 28%.

وأوضح شاهينو لـ"الدستور"و أن شمال وجنوب سيناء سيشهدا طقسًا حارًاو وسيشهد جنوب الصعيد طقسا شديد الحرارة مع حدوث نشاط بالرياح المعتدلة.

وأضاف مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية أن السواحل الشمالية الغربية ستشهد نشاطًا بالرياح مما سيؤدي إلى عرقلة الملاحة البحرية بخليج السويس والبحر المتوسط.

أما عن حالة الطقس ليلًا، فأكد شاهين أن الطقس سيكون لطيفًا على القاهرة والوجه البحري، وعلى جنوب وشمال الصعيد سيكون معتدلًا، أما عن السواحل الشمالية فسيكون لطيفًا، مشيرًا إلى أننا يفصلنا شهر واحد عن نهاية فصل الصيف.

وعن طقس الإثنين أكد شاهين أنه لن يشهد أي تغيرات مفاجئة بالطقس، وسيستمر الطقس الحار الرطب على القاهرة والوجه البحري مع حدوث شبورة مائية صباحًا، وارتفاع شديد بالحرارة على جنوب الصعيد وسيناء وشمال الصعيد سيشهد طقسًا حارًا، مع ثبات نسبة الرطوبة 80%.

وأكد شاهين أن درجات الحرارة لن تختلف طوال الشهر، فستتراوح بين 35 كحد أقصى و33 كحد أدنى، موضحًا أن الطقس ليلًا سيكون لطيفًا على أغلب محافظات الجمهورية.

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